Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company Limited

A ASTRI adotou uma abordagem de análise e design orientados por requisitos que permite uma maneira mais ágil de desenvolver equipamentos de fabricação mais inteligentes. A empresa cria versões “gêmeas” do equipamento em que está trabalhando, uma versão física e uma versão digital.

A ASTRI cria o gêmeo digital com seu modelo de sistema usando o software Engineering Systems Design Rhapsody. O software IBM permite o MBSE com seu suporte para linguagem de modelagem de sistemas (SysML) e linguagem de modelagem unificada (UML) para modelagem, simulação, teste e geração de código. Usando o modelo do sistema, os engenheiros de projeto podem realizar simulações e testes no gêmeo digital. Se os engenheiros identificarem defeitos de design, eles poderão analisá-los e resolvê-los usando o software Engineering Systems Design Rhapsody. Assim que o gêmeo digital estiver funcionando bem, o código do aplicativo é compilado e carregado no gêmeo físico.



Testar o gêmeo digital permite que a ASTRI encontre defeitos de design com muito mais antecedência no ciclo de desenvolvimento. “Com a abordagem convencional, não podemos fazer nenhum teste até que tenhamos todo o software e hardware implementados”, diz Koo. “Isso significa que só poderíamos testar o sistema físico finalizado, o que significa que estávamos encontrando defeitos muito mais tarde no ciclo de desenvolvimento”. Além disso, o desenvolvimento de sistemas baseado em modelo permite que a equipe solicite e valide os requisitos do cliente no início do ciclo de vida e permite maior agilidade no tratamento de futuras mudanças de projeto.



O gêmeo digital também facilita a colaboração no desenvolvimento do projeto. Equipes de engenharia que costumavam contar com documentação baseada em texto agora podem usar os ativos digitais do gêmeo digital como base para a colaboração.