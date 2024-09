O setor de energia está no caminho de uma transição sem precedentes, passando para um modelo mais centrado no ecossistema em resposta a quatro pontos-chave da disrupção: descarbonização, descentralização, digitalização e democratização para estar no centro da transição para neutralidade de carbono.



De acordo com a Agência Internacional de Energia, os impactos da pandemia de COVID-19, as interrupções nas cadeias de suprimentos globais e o desvio de recursos fiscais para manter os preços de alimentos e combustível acessíveis afetaram o ritmo do progresso em direção ao United Nations Sustainable Development Goal (SDG 7) de garantir o acesso a energia acessível, confiável, sustentável e moderna até 2030.

Nunca houve um momento tão vital para as empresas de energia e serviços públicos abraçarem a sustentabilidade como aspecto central da empresa. Organizações voltadas para o meio ambiente estão prontas para o sucesso de longo prazo — e agora é a hora de agir.