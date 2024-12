Soluções para o setor de energia e serviços públicos

Entre condições climáticas extremas, demandas regulatórias e o impulso global por energia sustentável e renovável, as empresas de energia e serviços públicos têm uma tarefa difícil no cenário geopolítico atual.

Como resultado, surgiram tendências no setor, incluindo:

Modernização da rede para otimizar o armazenamento e minimizar as interrupções

Recursos de energia distribuídos pelo consumidor, como painéis solares e baterias

Otimização operacional em tudo, desde a sustentabilidade até a experiência do cliente

Exploração de combustível descarbonizado para soluções de baixa emissão

Como as empresas de energia podem permanecer competitivas nessa nova geração de energia? Em duas palavras: transformação digital.



Do gerenciamento de dados ao engajamento do cliente, saiba como as plataformas de inteligência artificial, serviços de consultoria e soluções baseadas em dados prontas para uso corporativo da IBM usam as tecnologias digitais mais recentes para transformar e preparar sua empresa do setor de serviços públicos para o futuro.