O IBM Power S1012 é um sistema baseado no processador Power10 de um soquete e metade da largura, projetado para computação de borda e cargas de trabalho de negócios principais.

Um servidor de rack de 4 soquetes otimizado para aplicações com uso intenso de dados e implementações de nuvem híbrida.

O IBM Power E1080 foi projetado para escalar com segurança e eficiência as principais cargas de trabalho operacionais e aplicações AP na nuvem híbrida.

Servidor virtual IBM Power

Este servidor virtual seguro oferece uma experiência consistente, com modernização no seu ritmo e ponto de preço, dentro e fora do local.