A aplicação executada no IBM i pode ser integrada com novas tecnologias, como IA, IoT, análise de dados e muito mais, para agregar valor e criar novas oportunidades para o seu negócio. Com o IBM i 7.5, é possível utilizar as funções geoespaciais do Watson em conjunto com o IBM Db2® para analisar dados baseados em localização, como otimizar rotas de caminhão para um negócio de distribuição.