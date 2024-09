O IBM® PowerSC é uma solução de segurança e conformidade otimizada para ambientes virtualizados em servidores IBM Power que utilizam AIX, IBM i ou Linux. O PowerSC fica sobre o stack de servidores IBM Power, integrando recursos de segurança construídos em diversas camadas. Agora você pode gerenciar de forma centralizada a segurança e a conformidade no Power para todos os endpoints IBM AIX e Linux no Power. Dessa forma, você conta com suporte melhor para auditorias de conformidade, inclusive com RGPD.