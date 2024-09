Como a SAP é uma plataforma crucial para todo o grupo, o Mondi confiou em tecnologias resilientes e robustas da IBM Systems e IBM Storage para suportar seus sistemas por muitos anos, fornecidos como um serviço gerenciado pela IBM.

"Quase todas as nossas operações dependem dos sistemas de negócios da SAP e, se alguma coisa interrompesse nosso sistema de produção, caminhões começariam fazer filas nas portas das fábricas em questão de horas", explica Rainer Steffl. "Por mais de uma década, contamos com o IBM Power Systems para oferecer suporte a nossas soluções SAP, e a plataforma nunca nos decepcionou. Com base em nossas experiências positivas com os sistemas baseados no IBM POWER8, decidimos usar os servidores baseados no IBM POWER9™ para nosso ambiente SAP S/4HANA."

Foi essencial fazer a transição para o SAP S/4HANA sem disrupções.Ao combinar dois servidores IBM Power System E1080 com o armazenamento IBM FlashSystem 7300 de baixa latência, criado com o IBM Spectrum Virtualize e incluindo o IBM Spectrum Insights, o Mondi estava confiante de que ganharia alto desempenho, confiabilidade e disponibilidade para as soluções SAP e concluiria a mudança sem tempo de inatividade.

"Os servidores IBM Power Systems e o armazenamento IBM FlashSystem são a combinação ideal para uma plataforma de missão crítica, como o SAP S/4HANA, ajudando-nos a maximizar o valor de negócios de nosso investimento nas soluções SAP", acrescenta Rainer Steffl.