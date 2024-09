O IBM Storage Insights Pro conta com uma tecnologia que faz recomendações de camadas com base no uso real de dados, independentemente das expectativas originais. É possível migrar os dados com confiança do armazenamento de camada superior para o de camada intermediária, de modo que os níveis de serviço não sejam comprometidos. É possível obter economias significativas, pois o custo total do armazenamento de nível superior é consideravelmente maior do que apenas a fatura inicial, com taxas de software e manutenção muito superiores às do armazenamento de nível intermediário.