O IBM Storage FlashSystem 7300 é um armazenamento econômico que acelera o desempenho e moderniza perfeitamente as infraestruturas.Parte da família FlashSystem, o 7300 tem tecnologia IBM FlashCore Modules e NVMe.Desenvolvido com base no software IBM Storage Virtualiza, este é o armazenamento ideal para empresas modernas: simples, inteligente, seguro e oferece um desempenho incrível.