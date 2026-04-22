Em 2020, a DA realizou um projeto para substituir sua solução de SIEM anterior. Embora o planejamento de negócios de cada organização precise de uma estratégia robusta de cibersegurança, a importância de uma organização que fornece serviços bancários fundamentais para cooperativas de crédito, bancos e outras instituições financeiras não pode ser exagerada. Após um processo de avaliação minucioso, a DA firmou um contrato com a Vectra para substituir sua solução de SIEM existente pelo QRadar em execução em um ambiente virtualizado e usando o armazenamento do FlashSystem.

Tanto nos testes iniciais de benchmark quanto no uso em tempo real, a implementação do QRadar demonstrou ser uma ferramenta extremamente eficaz e poderosa para investigar eventos relacionados à segurança. A implementação dos componentes do QRadar em um cluster VMware oferece muitos benefícios: um espaço físico menor e menos custos de energia, com maior flexibilidade e escalabilidade futura. Ao incorporar o armazenamento do FlashSystem com a tecnologia IBM FCM, a DA está se beneficiando de soluções projetadas para alto desempenho e confiabilidade.

Usando uma combinação de recursos de otimização de índices do QRadar e uma plataforma de armazenamento de alto desempenho, a DA conseguiu reduzir significativamente os tempos comuns de execução de consultas de minutos para segundos. Isso resultou em melhorias demonstráveis em todos os tipos de casos de uso do SIEM na DA, incluindo resposta a incidentes, avaliações regulares do ambiente e geração de relatórios. Uma análise mais rápida de eventos de segurança resulta em melhor triagem e resposta a incidentes, o que é conhecido por reduzir o impacto geral. Avaliações de ambiente mais rápidas reduzem o tempo gasto e a frustração dos analistas de segurança, criando mais tempo para o trabalho produtivo.

Com a adoção do QRadar e da tecnologia IBM FlashCore, a DA agora executa análises e relatórios de incidentes em frações do tempo que a solução de SIEM anterior era capaz de fazer. Enquanto o custo médio de uma violação de dados é de milhões de dólares, o valor de negócios de qualquer solução que ajude a oferecer taxas de detecção mais rápidas é evidente, proporcionando possíveis economias em termos de tempo e dinheiro.

Embora a implementação dos controladores de armazenamento do FlashSystem equipados com FCMs seja um fator significativo, é simplista afirmar que esse é o único motivo para as melhorias de desempenho. Os ganhos de desempenho também podem ser atribuíveis ao próprio produto QRadar, especialmente em relação aos seus recursos de gerenciamento de índices. Quaisquer que sejam as causas para os níveis de melhoria de desempenho, a combinação das tecnologias da IBM demonstrou, no caso da DA, ser muito eficaz no atendimento às metas e aos objetivos de segurança da organização.