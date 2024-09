Construído com o software IBM Spectrum® Virtualize, parte da família IBM Spectrum Storage, o IBM® SAN Volume Controller é um sistema de armazenamento de classificação corporativa. Ele ajuda as empresas a obter uma economia de dados melhor com o suporte às cargas de trabalho de grande escala que são críticas para o sucesso. Os sistemas SAN Volume Controller podem lidar com grandes volumes de dados de aplicativos móveis e sociais e permitem implementações flexíveis de cloud híbrida. Eles oferecem o desempenho e a escalabilidade necessários para obter insights das tecnologias de análise mais recentes.