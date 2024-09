Implemente o IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud no AWS diretamente do AWS Marketplace por meio de um modelo de formação de nuvem predefinido que instala o software de forma automática e segura e implementa um cluster de dois nós de alta disponibilidade em instâncias EC2 selecionadas. Qualquer armazenamento de blocos Amazon EBS pode ser anexado. No Azure, implemente diretamente do Azure Apps Marketplace por meio de modelos predefinidos do Azure Resource Manager que instalam o software de forma automática e segura, e implante um cluster de dois nós de alta disponibilidade em VMs do Azure selecionadas. Anexe SSDs compartilhados do Azure Managed Disk ao cluster para alta disponibilidade. Na IBM Cloud, scripts de instalação automatizados ajudam na implementação do software em servidores bare metal. IBM Performance ou Endurance Block Storage é compatível por trás do cluster.