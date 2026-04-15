Os ataques cibernéticos não são mais apenas um problema de TI, eles são um desafio de infraestrutura com consequências operacionais, financeiras e de conformidade diretas. Em 2025, o custo médio de uma violação de dados atingiu US$ 4,44 milhões globalmente e mais de US$ 10 milhões nos EUA, enquanto novas regulamentações como a DORA, NIS2 e HIPAA exigem recursos de resiliência mais fortes.

As defesas tradicionais já não são suficientes. Os invasores agora visam diretamente os sistemas de backup e recuperação, as interrupções causadas por armazenamento desatualizado podem custar milhões por hora e as ameaças orientadas por IA se movem mais rápido do que a detecção manual pode responder.

Esse playbook equipa os líderes de infraestrutura com uma estratégia de resiliência orientada por IA pronta para o futuro que:

Protege dados críticos com pontos de recuperação isolados e imutáveis.

Detecta anomalias em segundos, não em horas, usando IA e análise de dados comportamental.

usando IA e análise de dados comportamental. Automatiza os fluxos de trabalho de recuperação para restaurar as operações de forma rápida e limpa.

Reduz os custos operacionais por meio de automação inteligente e insights preditivos.

Garante a conformidade com as exigências globais em evolução por meio do monitoramento contínuo e geração de relatórios prontos para auditoria.

Baixe o playbook de resiliência cibernética agora — preencha o formulário para obter acesso e aprender como transformar sua infraestrutura em um sistema de defesa unificado de ponta a ponta que resiste às ameaças atuais e acelera a recuperação.