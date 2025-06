A gestão de infraestrutura é crucial para as metas de sustentabilidade.A virtualização do armazenamento de terceiros em conjunto com o software de gerenciamento permite que o hardware FlashSystem revitalize os sistemas legados.Dedicando à maior parte de suas capacidades para mais de 500 sistemas de armazenamento diferentes oferece aos operadores de data center um novo nível de conectividade para gerenciamento local ou remoto.Isso inclui recursos para continuidade dos negócios e recuperação de desastres, como IBM® Safeguarded Copy e IBM Cyber Vault, que ajudam a aumentar o tempo de atividade e, ao mesmo tempo, reduzir o risco e o alcance de interrupções.

Com o hardware FlashSystem, as organizações podem alcançar a transformação digital e simplificar o gerenciamento de dados em todos os tipos de implantação com um stack de software.O gerenciamento de data center sem supervisão com base no FlashSystem também ajuda a melhorar a mobilidade dos dados, modernizar os recursos e atualizar o desempenho, tudo isso sem interrupções.