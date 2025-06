Sustentabilidade do armazenamento de dados

Nem todo flash é criado da mesma forma, e os módulos IBM® FlashCore oferecem capacidade de armazenamento computacional em uma classe própria. Eles funcionam na capacidade mais alta com uma compactação de dados garantida de 3:1 sem a necessidade de avaliação e uma compactação garantida de até 5:1 com testes. As unidades oferecem o melhor gerenciamento de armazenamento, desempenho, provisionamento e recuperação de armazenamento do mercado, com latência de até 50 microssegundos. E ainda oferecem a vida útil mais longa com tecnologia patenteada de tensão variável, reduzindo o impacto ambiental e o lixo eletrônico do armazenamento de dados.