O que é armazenamento flash?

As unidades de disco rígido usam hardware eletromecânico para armazenar informações digitais. Elas têm bom custo-benefício e são ideais para armazenamento de longo prazo e arquivos grandes. No entanto, as unidades de disco rígido são vulneráveis a danos físicos ao longo do tempo e têm problemas de latência devido à movimentação dos componentes.

A memória flash agora assume funções antes reservadas aos discos rígidos dos computadores. Por exemplo, quando um computador é inicializado, ele executa uma sequência básica do sistema de entrada/saída (BIOS). O firmware que originalmente armazenava o BIOS dependia de chips de memória somente leitura (ROM). Hoje, os sistemas utilizam memória flash, o que permite atualizar o conteúdo do BIOS sem precisar remover os chips da placa-mãe.

Pode-se usar mídia flash para ampliar esse tipo de armazenamento, possibilitando mais rapidez para as aplicações e posterior escalamento. Embora os HDDs continuem servindo como armazenamento de arquivos econômicos, as cargas de trabalho corporativas exigem cada vez mais a velocidade e a confiabilidade que as tecnologias flash podem oferecer.

Atualmente, os ambientes de armazenamento primário costumam usar a latência de microssegundos e os recursos de alto IOPS do flash, enquanto o armazenamento definido por software (SDS) cria pools virtualizados que gerenciam de forma inteligente os dados em ambos os tipos de mídia. Essa convergência tecnológica permite que as organizações implementem abordagens híbridas, usando flash para cargas de trabalho de desempenho crítico enquanto direcionam os dados acessados com menos frequência, incluindo backups de SaaS, para sistemas de armazenamento tradicionais mais econômicos.