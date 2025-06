O que é armazenamento definido por software (SDS)?

Efetivamente, o SDS abstrai os recursos de armazenamento disponíveis dentro do amplo ambiente de armazenamento de uma organização em vários tipos de dispositivos e sistemas de armazenamento. Enquanto os sistemas tradicionais de armazenamento conectado à rede (NAS) ou rede de área de armazenamento (SAN) dependem de hardware proprietário ou software específico do fornecedor, as soluções SDS geralmente usam hardware comum, como qualquer servidor x86 ou padrão do setor, e podem unir sistemas que de outra forma seriam incompatíveis.

Por meio da abstração, o SDS permite o provisionamento baseado em políticas e o gerenciamento dinâmico de recursos de armazenamento, independentemente do hardware de armazenamento exclusivo que está sendo usado. O SDS utiliza a virtualização para criar um pool unificado de recursos de armazenamento, que podem ser alocados dinamicamente por meio de automação ou manualmente por meio de uma interface de dashboard habilitada por software.

Normalmente, a infraestrutura tradicional de armazenamento de dados é composta por várias peças de hardware de armazenamento, cada uma gerenciada por um software proprietário. Essa abordagem muitas vezes resulta em uma estrutura rígida vinculada a sistemas inflexíveis de fornecedores ou fabricantes, tornando a manutenção, a migração de dados e a expansão mais difíceis. A fragmentação de dados e a redução da visibilidade de dados também se tornam problemas maiores à medida que as técnicas de armazenamento tradicionais contribuem para o aumento dos silos de dados e da complexidade do sistema.

O SDS libera as organizações da dependência em infraestrutura proprietária e oferece a liberdade de selecionar os fornecedores e o hardware mais adequados às suas necessidades. O armazenamento abstraído também oferece melhor flexibilidade, eficiência e escalabilidade mais rápida, com a capacidade de escalar recursos de armazenamento específicos independentemente de outros componentes do data center, como recursos de computação e rede.