Software como serviço (SaaS): com o SaaS, os usuários recebem acesso a aplicativos de software hospedados na cloud. Em vez de serem instalados em dispositivos locais, esses aplicativos residem na cloud e são acessados por meio de um navegador da web ou por meio de uma API.

Outros modelos de serviço (muitas vezes mais especializados) também estão disponíveis. Estes incluem soluções como o Processo de negócios como serviço (BPaaS), no qual um processo de negócios completo, vertical ou horizontal, é oferecido como uma combinação de serviços relacionados do IaaS, PaaS e do SaaS. Além disso, inclui a Função como serviço (FaaS), um subconjunto do SaaS no qual o código do aplicativo é executado apenas em resposta a eventos ou solicitações específicas. A grande maioria dessas soluções, no entanto, são subtipos ou extensões dos três modelos configuração básica dos serviços da cloud computing.