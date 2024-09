O IBM Cloud for VMware Solutions permite que sua organização aproveite o potencial da cloud de maneira simples e com retorno financeiro. Migre as cargas de trabalho do VMware para a IBM Cloud enquanto utiliza as ferramentas, tecnologias e habilidades existentes em seu ambiente no local. A integração e automação com o Red Hat® OpenShift® ajudam a acelerar a inovação com serviços como IA, análises e muito mais.