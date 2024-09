O que é hospedagem de servidor?

Embora existam variações menores, as soluções de hospedagem de servidor se enquadram em três categorias gerais:

Hospedagem de servidor compartilhada



Na hospedagem compartilhada, a forma mais básica e com custo reduzido de hospedagem de servidor, os recursos de um servidor física são virtualizados e disponibilizados à diversos locatários (usuários ou contas da empresa) em proporções iguais. A hospedagem compartilhada é ideal para websites pessoais básicos e aplicativos da web com pouco tráfego, poucos requisitos técnicos e requisitos de desempenho ou de segurança limitados. Mas, como todos os locatários recebem uma quantia limitada da capacidade de um servidor individual, os provedores não permitem que websites aumentem a capacidade além de um determinado limite. No entanto, a hospedagem compartilhada é o modelo de hospedagem de servidor mais suscetível a "vizinhos barulhentos", aqueles locatários cujos aplicativos consomem inesperadamente mais do que sua quota de recursos, causando problemas de desempenho para outros locatários. Para obter mais informações sobre hospedagem compartilhada, veja "O que é hospedagem na cloud?" e "hospedagem na web: uma introdução."

Hospedagem VPS



A hospedagem de VPS (servidor virtual privado) oferece um tipo de hospedagem de diversos locatários de próximo nível em que cada locatário compartilha alguns, mas não todos, dos recursos de um único servidor de hardware e obtém um pouco mais de controle sobre o ambiente de hospedagem. Cada VPS executa seu próprio sistema operacional (S.O.) e aplicativos e reserva sua própria parte de recursos da máquina (memória, computação, etc.).

O VPS fornece mais controle sobre as especificações do sistema, dos sistemas operacionais guest e da pilha geral de software. É também a forma escalável mais fácil e acessível de hospedagem de servidor, tornando-a uma excelente opção para sistemas de e-commerce, servidores de e-mail, CRM e outros aplicativos que geralmente assumem tráfego moderado ou com picos.

Hospedagem de servidor dedicado



Uma hospedagem de servidor dedicada é uma hospedagem de locatário único em que o servidor tem acesso exclusivo a TODOS os recursos de um único servidor de hardware. Em comparação com as outras formas de hospedagem listadas acima, a hospedagem dedicada fornece o maior nível de isolamento de outros servidores e clientes hospedados pela cloud ou pelo provedor de serviço de TI. É possível escolher entre três modelos de hospedagem dedicada: