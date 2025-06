O que é um servidor virtual privado (VPS)?

O provedor de nuvem ou hospedagem instala cada VPS em uma máquina física que executa vários VPSs. Embora os VPSs compartilhem um hipervisor e hardware subjacente, cada VPS executa seu próprio sistema operacional (SO), como Microsoft Windows, Linux ou Ubuntu e suas próprias aplicações. Cada VPS também reserva sua própria parte dos recursos da máquina, incluindo memória, computação, espaço em disco e largura de banda da CPU. Embora os clientes compartilhem os recursos do servidor físico, estão isolados uns dos outros e têm acesso aos seus próprios recursos dedicados.

Um VPS oferece níveis de desempenho, flexibilidade e controle que se encontram em algum lugar entre os oferecidos pela hospedagem compartilhada multilocatário e pela hospedagem dedicada de locatário único. Embora possa parecer contraintuitivo que o arranjo VPS multilocatário seja chamado de "privado", especialmente quando as opções de locatário único estão disponíveis, o termo "VPS" é mais comumente utilizado por provedores de hospedagem tradicionais para distingui-lo da hospedagem compartilhada, um modelo de hospedagem em que todos os recursos de hardware e software de uma máquina física são compartilhados igualmente entre vários usuários.

No outro extremo do continuum, alguns provedores de nuvem, incluindo Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e IBM Cloud, oferecem um nível de isolamento de hospedagem e privacidade além de um servidor de nuvem multilocatário. Dois modelos comuns são hosts dedicados e instâncias dedicadas. Em ambos os modelos, o usuário ganha acesso a recursos virtuais e provavelmente utiliza um hipervisor gerenciado, mas está fazendo isso em hardware dedicado e de locatário único.

As diferenças entre provedores podem ser genuinamente significativas considerando casos de uso para servidores virtuais privados. Para provedores de hospedagem tradicionais, um VPS representa um bom equilíbrio de custo, flexibilidade, escalabilidade e controle entre hospedagem compartilhada e dedicada. Essas qualidades o tornam uma boa opção para e-commerce, aplicações com tráfego moderado ou picos, servidores de e-mail, gerenciamento de recursos do cliente (CRM) e outros.

Mas além disso, os servidores virtuais dos principais provedores de nuvem pública são mais robustos e ricos em recursos. Estão entre os blocos de construção fundamentais da computação em nuvem moderna e formam a base da hospedagem de servidores modernos e data centers globais. Podem lidar com cargas de trabalho muito mais diversas e escaláveis do que as configurações locais tradicionais. Podem também reduzir o número de servidores físicos necessários, reduzindo hardware e outros custos de TI. Os servidores virtuais reduzem até mesmo os custos com energia porque exigem menos energia para funcionar e resfriar.

Em um relatório do International Market Analysis Research and Consulting Group (IMARC Group), o mercado global de servidores virtuais privados atingiu US$ 4,5 bilhões em 2023 e espera-se que atinja US$ 13,3 bilhões em 2032, exibindo uma taxa de crescimento de 12,4% durante o período de previsão.1