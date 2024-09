Estas são as três opções de hospedagem mais comuns, variando da menos para a mais cara:

Hospedagem compartilhada

Na hospedagem compartilhada, o provedor hospeda seu website e vários outros (co-locatários) em um único computador, ou seja, você compartilha a CPU, a memória, o espaço de armazenamento e o software de servidor da web (o software que entrega conteúdo da web aos navegadores que o solicitam).

Ao compartilhar esses recursos com proprietários de outros sites, você pagará menos por eles. No entanto, mesmo que o único computador compartilhado seja geralmente muito potente, o tráfego inesperadamente alto de um dos sites hospedados pode privar os outros dos recursos e deixá-lo significativamente lento. Além disso, se um site for vítima de um vírus ou ataque à segurança, os outros sites do servidor podem ficar vulneráveis.

A hospedagem compartilhada é uma boa opção para sites pessoais, blogs pessoais, sites pequenos de negócios não transacionais (por exemplo, um portfólio criativo) ou sites não relacionados a negócios. Para obter mais informações sobre hospedagem compartilhada, veja "O que é hospedagem na cloud? "

Hospedagem em servidor virtual privado (VPS) ou VPS baseado na cloud

Na hospedagem em VPS, seu site ganha seu próprio servidor virtual dedicado. Assim como acontece com a hospedagem compartilhada, você compartilhará os recursos de hardware de um único computador (na maioria dos casos), mas será feito com uma quantidade significativamente menor de co-locatários e seus problemas, como violações de segurança, travamentos, e com muito menos probabilidade de impactar seu site.

Com um VPS, você normalmente tem o controle completo de seu sistema operacional, CMS e outro software, o que o torna a melhor opção para hospedar aplicativos da web customizados ou softwares baseados na web (Software como serviço ou SaaS). Como você já deve ter percebido, o VPS é mais caro que hospedagem compartilhada.

Enquanto a hospedagem em VPS compartilha recursos entre menos websites, à medida que cada site cresce e atrai mais tráfego, eles podem sobrecarregar os recursos de um único computador. Por esta razão, muitos provedores de hospedagem oferecem hospedagem em VPS baseada na cloud, em que cada site compartilha os recursos combinados de vários computadores em um único data center (ou mesmo em diferentes localizações geográficas). Isso facilita ajustar a escala da capacidade de computação, do armazenamento e da largura de banda de acordo com a demanda e oferece maior resiliência em caso de problemas de hardware ou desastres naturais ou causados pelo homem.

A hospedagem em VPS ou em VPS baseado na cloud é ideal para a maioria dos websites de negócios.

Saiba mais sobre a hospedagem em servidores virtuais privados (VPS).

Hospedagem dedicada

A hospedagem dedicada oferece a você acesso exclusivo ao hardware do seu próprio servidor da web. Você obtém o mesmo controle sobre o sistema e o software de aplicativo que obtém com um VPS, mas como o seu site é o único que usa o hardware, ele é executado mais rapidamente. Você também estará completamente imune aos problemas de desempenho ou de segurança em outros sites da web.

No entanto, a hospedagem dedicada tem algumas desvantagens, no entanto, é a opção mais cara porque o seu é o único site que usa o hardware. Se você não tem um recurso em sua equipe para gerenciar o servidor, será necessário pagar taxas adicionais para o provedor gerenciá-lo para você. A hospedagem dedicada não pode ajustar a escala sob demanda, pois alguém deve fazer o upgrade físico do servidor com mais RAM, capacidade de armazenamento, entre outros, quando necessário. Como resultado, a hospedagem dedicada geralmente vale a pena apenas quando as considerações de desempenho e de segurança justificam o custo adicional.

O termo "servidores bare metal" às vezes é usado de forma intercambiável com "servidores dedicados", mas os servidores bare metal normalmente incluem benefícios relacionados à cloud, como o fornecimento em minutos em vez de horas, faturamento atualizado de hora em hora (em vez de faturamento mensal) e hardware superior.

Saiba mais sobre hospedagem dedicada e servidores bare metal.