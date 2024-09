O que é uma violação de dados?

De acordo com o relatório de custo da violação de dados da IBM de 2023 , o custo médio global de uma violação de dados é de US$ 4,45 milhões. Embora as organizações de todos os tamanhos e tipos sejam vulneráveis a violações, a gravidade dessas violações e os custos para remediá-las podem variar.

Por exemplo, o custo médio de uma violação de dados nos Estados Unidos é de US$ 9,48 milhões, mais de 4 vezes o custo de uma violação na Índia (US$ 2,18 milhões).

As consequências das violações tendem a ser especialmente graves para organizações em áreas altamente regulamentadas, como saúde, finanças e setor público, onde multas e penalidades pesadas podem agravar os custos. Por exemplo, de acordo com o relatório da IBM, o custo médio das violações de dados na área de saúde foi de US$ 10,93 milhões, mais do que o dobro do custo médio de todas as violações.

Os custos da violação de dados decorrem de vários fatores, e o relatório da IBM aponta os quatro principais: perda de negócios, detecção e contenção, resposta pós-violação e notificação.

A perda de negócios, receita e clientes resultante de uma violação custa às organizações US$ 1,30 milhão, em média. O preço de detectar e conter a violação é ainda maior, de US$ 1,58 milhão. As despesas pós-violação – incluindo multas, acordos, taxas legais, fornecimento de monitoramento de crédito gratuito aos clientes afetados e despesas semelhantes – custam à vítima média de violação US$ 1,20 milhão.

Os custos de notificação, que incluem a comunicação das violações aos clientes, reguladores e outros terceiros, são os mais baixos, de US$ 370.000. No entanto, os requisitos de comunicação ainda podem ser onerosos e demorados.