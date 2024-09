O que é resposta a incidentes?

Planejamento de resposta a incidentes

Conforme observado acima, os esforços de resposta a incidentes de uma organização são guiados por um plano de resposta a incidentes. Normalmente, eles são criados e executados por uma equipe chamada computer security incident response team (CSIRT), composta por stakeholders de diversas partes da organização: o chief information security officer (CISO), security operations center (SOC) e equipe de TI, além de representantes das áreas de liderança executiva, jurídica, recursos humanos, conformidade regulatória e gestão de riscos.

Um plano de resposta a incidentes geralmente inclui

As funções e responsabilidades de cada membro da CSIRT;

As soluções de segurança, software, hardware e outras tecnologias a serem instaladas em toda empresa.

Um plano de continuidade dos negócios destacando os procedimentos de restauração dos sistemas críticos e dados afetados no menor tempo possível no caso de uma indisponibilidade;

Uma metodologia detalhada de resposta a incidentes delineando as etapas específicas a serem seguidas em cada fase do processo de resposta a incidentes (veja abaixo), e quem deve executá-las;

Um plano de comunicações para informar os líderes, funcionários, clientes e até mesmo autoridades policiais sobre os incidentes;

Instruções de documentação para coleta de informações e documentação de incidentes para revisão post-mortem e (se necessário) processos judiciais.

Não é incomum que o CSIRT crie diferentes planos de resposta a incidentes para diversos tipos de incidentes, visto que cada tipo pode exigir uma resposta específica. De acordo com o documento 2021 Cyber Resilient Organization Study, da IBM, a maioria das organizações tem planos específico de resposta a incidentes para ataques DDoS, malware e ransomware e phishing, e quase metade possui planos para ameaças internas.

Algumas organizações complementam suas CSIRTs internas com parceiros externos que fornecem serviços de resposta a incidentes. Esses parceiros muitas vezes trabalham com base em contratos e auxiliam nos diversos aspectos do processo de gestão de incidentes, incluindo preparação e execução de IRPs.

O processo de resposta a incidentes

A maioria dos seguir IRPs também segue a mesma estrutura geral de resposta a incidentes, baseada no modelo desenvolvido pelo SANS Institute, pelo National Institute of Standards and Technology (NIST) e pela Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA).

Preparação. Esta primeira fase de resposta a incidentes é contínua, para garantir que a CSIRT sempre tenha os melhores procedimentos e as melhores ferramentas para identificar, conter e recuperar-se de um incidente o mais rápido possível e com o mínimo de interrupção nos negócios.

Por meio da avaliação de riscos, a CSIRT identifica as vulnerabilidades da rede, define os vários tipos de incidentes de segurança que apresentam risco à rede e prioriza cada tipo de acordo com seu impacto em potencial na organização. Com base nessa avaliação de risco, a CSIRT poderá atualizar os planos de resposta a incidentes atuais ou elaborar novo planos.

Detecção e Análise. Durante esta fase, os membros da equipe de segurança monitoram a rede em busca de atividades suspeitas e ameaças em potencial. Eles analisam dados, notificações e alertas coletados de logs de dispositivos e de várias ferramentas de segurança (software antivírus, firewalls) instalados na rede, filtrando os falsos positivos e fazendo a triagem dos alertas reais por ordem de gravidade.

Atualmente, a maioria das organizações usam uma ou mais soluções de segurança, como SIEM (Gerenciamento de eventos e informações de segurança) e EDR (endpoint detection and response) para ajudar as equipes de segurança a monitorar e analisar eventos de segurança em tempo real, além de automatizar processos de detecção de e reposta a incidentes. (Veja mais informações em "Tecnologias de resposta a incidentes" abaixo).

Também é nesta fase que o plano de comunicação entra em ação. Uma vez que a CSIRT tiver determinado o tipo de ameaça ou violação que estão enfrentando, ela notificará a equipe apropriada antes de ir para a próxima etapa do processo de resposta a incidentes.

Contenção. A equipe de resposta a incidentes age para impedir que a violação cause mais danos à rede. As atividades de contenção podem ser divididas em duas categorias:

As medidas de curto prazo se concentram em impedir que a ameaça atual se espalhe, por meio do isolamento dos sistemas afetados, como colocar os dispositivos infectados off-line.

O objetivo das medidas de contenção a longo prazo é proteger os sistemas que não foram afetados ao aplicar controles de segurança mais restritos, como segmentar bancos de dados confidenciais do restante da rede.

Nesse estágio, a CSIRT também poderá criar backups dos sistemas afetados ou não para evitar a perda de dados adicionais e para capturar evidências forenses do incidente para estudo futuro.

Erradicação. Uma vez que a ameaça foi contida, a equipe passa para a fase de correção total e remoção completa da ameaça do sistema. Isso envolve erradicar ativamente a própria ameaça, por exemplo, destruindo o malware, eliminando um usuário não autorizado ou nocivo da rede e revisando os sistemas afetados e não afetados para garantir que não exista nenhum traço remanescente da violação.

Recuperação. Quando a equipe de resposta a incidentes estiver confiante que a ameaça foi completamente erradicada, ela irá restaurar o funcionamento normal dos sistemas afetados. Isso pode envolver a implementação de correções, reconstruir sistemas a partir de backups e devolver sistemas e dispositivos para o estado on-line.

Revisão pós-incidente. Durante cada fase do processo de resposta a incidentes, a CSIRT coleta evidências da violação e documenta as etapas tomadas para conter e erradicar a ameaça. Nesse estágio, a CSIRT analisa essas informações para melhor compreender o incidente. A CSIRT busca determinar a causa raiz do ataque, identificar como ele violou a rede com sucesso e resolver as vulnerabilidades para não ocorram incidentes desse tipo no futuro.

A CSIRT também analisa o que funcionou e busca oportunidades para melhorar sistemas, ferramentas e processos para fortalecer as iniciativas de resposta a incidentes para ataques futuros. Dependendo das circunstâncias da violação, também pode ser necessário envolver autoridades policiais na investigação pós-incidente.