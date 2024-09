O que é uma superfície de ataque?

À medida que as organizações adotam cada vez mais serviços em nuvem e modelos de trabalho híbridos (no local/trabalho em casa), suas redes e as superfícies de ataque associadas a elas tornam-se maiores e mais complexas a cada dia. De acordo com The State of Attack Surface Management 2022, da Randori, 67% das organizações viram suas superfícies de ataque crescerem em tamanho nos últimos dois anos. O analista do setor Gartner nomeou a expansão da superfície de ataque como a tendência número um em segurança e gerenciamento de riscos para 2022 (link fora de ibm.com).

Especialistas em segurança dividem a superfície de ataque em três subsuperfícies: a superfície de ataque digital, a superfície de ataque física e a superfície de ataque de engenharia social.