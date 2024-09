IBM Security Guardium

As necessidades variadas e em constante mudança de conformidade são um desafio. O Guardium acelera as atividades de conformidade com um ambiente técnico simplificado e modelos predefinidos para regulamentações como PCI DSS, SOX, HIPAA, GDPR, CCPA e muitas outras, que automatizam os fluxos de trabalho de conformidade. Com isso, temos relatórios mais rápidos, processos aperfeiçoados, TCO menor e uma postura de conformidade mais forte.