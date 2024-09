O Guardium Insights é compatível com o IBM Security Guardium Data Protection e com ambientes de banco de dados como um serviço (DBaaS). Ele oferece suporte ao IBM Security Guardium Data Protection for Databases (v11.x), IBM Security Guardium Data Protection for Data Warehouses e IBM Security Guardium Data Protection for Big Data. No caso do DBaaS, o Guardium Insights é compatível com o Amazon AWS Kinesis (PostgreSQL) e outros ambientes. Entre em contato com a IBM para saber mais.