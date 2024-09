Que produtos do Security Guardium Data Encryption são adequados à sua organização?

Guardium® for File and Database Encryption Cumpra o relatório de conformidade e, ao mesmo tempo, proteja bancos de dados estruturados, arquivos não estruturados e serviços de armazenamento na nuvem por meio da criptografia de dados em repouso, com gerenciamento de chaves centralizado, controle de acesso de usuários privilegiados e registro de auditoria de acesso a dados detalhado.

Guardium® for Cloud Key Management Centralize o gerenciamento de chaves para reduzir a complexidade e os custos operacionais com um controle de ciclo de vida integral das chaves de criptografia, incluindo a rotação de chaves automatizada e o gerenciamento da expiração.O controle de chaves do cliente Traga sua própria chave (BYOK) permite o desligamento, a criação, a propriedade e a revogação das chaves de criptografia ou dos segredos de locatário usados para criá-las.

Guardium® for Data Encryption Key Management Centralize o gerenciamento de chaves para as soluções Guardium e também para dispositivos, bancos de dados, serviços de nuvem e aplicativos de terceiros.O suporte para KMIP (um protocolo padrão de mercado para a troca de chaves de criptografia) possibilita o gerenciamento das chaves com um conjunto comum de políticas.