O que é criptografia?

Criptografia é uma maneira de proteger dados ao transformar textos de formato simples (não criptografados) em formato cifrado (criptografados). Os dados criptografados precisam de uma "chave de segurança" para serem legíveis, o que proporciona maior segurança aos dados.
Há uma quantidade enorme de informações confidenciais gerenciada e armazenada on-line na nuvem ou em servidores conectados. A criptografia usa a segurança cibernética para proteger contra ataques de força bruta e cibernéticos, como malware e ransomware. Ela protege os dados digitais transmitidos na nuvem e em sistemas de computador. Existem dois tipos de dados digitais: os transmitidos (ou em trânsito) e os armazenados (ou em repouso).
Os algoritmos de criptografia modernos substituíram o antigo Padrão de Criptografia para proteger os dados. Esses algoritmos protegem as informações e fornecem iniciativas de segurança, como integridade, autenticação e não repúdio:
Existem vários métodos de criptografia, e cada um foi desenvolvido para atender a diferentes necessidades de segurança. Os dois principais tipos de criptografia são assimétrica e simétrica.
A criptografia assimétrica, também conhecida como criptografia de chave pública, criptografa e descriptografa os dados usando duas chaves de criptografia assimétricas. Essas duas chaves são conhecidas como uma “chave pública” e uma “chave privada”.
Métodos comuns de criptografia assimétrica:
Na criptografia simétrica, apenas uma chave simétrica secreta é usada para criptografar texto simples e descriptografar texto cifrado.
Métodos comuns de criptografia simétrica:
Como cada vez mais empresas estão migrando para ambientes híbridos ou multinuvem, aumentou a preocupação com a segurança da nuvem pública e a proteção dos dados em ambientes complexos. A criptografia de dados em toda a empresa e o gerenciamento das chaves de criptografia podem proteger os dados no local e na nuvem.
Os provedores de serviços de nuvem (CSPs) podem ser responsáveis pela segurança da nuvem, mas os consumidores são responsáveis pela segurança na nuvem, principalmente a segurança dos dados. Os dados sensíveis de uma empresa precisam ser protegidos sem impedir o acesso dos usuários autorizados. Essa proteção precisa criptografar os dados e incluir gerenciamento robusto das chaves de criptografia, controle de acesso e recursos de criação de log de auditoria.
Veja o que soluções robustas de criptografia de dados e gerenciamento de chaves devem oferecer:
