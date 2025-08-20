O que é criptografia?

Criptografia é uma maneira de proteger dados ao transformar textos de formato simples (não criptografados) em formato cifrado (criptografados). Os dados criptografados precisam de uma "chave de segurança" para serem legíveis, o que proporciona maior segurança aos dados.

Há uma quantidade enorme de informações confidenciais gerenciada e armazenada on-line na nuvem ou em servidores conectados. A criptografia usa a segurança cibernética para proteger contra ataques de força bruta e cibernéticos, como malware e ransomware. Ela protege os dados digitais transmitidos na nuvem e em sistemas de computador. Existem dois tipos de dados digitais: os transmitidos (ou em trânsito) e os armazenados (ou em repouso).

Os algoritmos de criptografia modernos substituíram o antigo Padrão de Criptografia para proteger os dados. Esses algoritmos protegem as informações e fornecem iniciativas de segurança, como integridade, autenticação e não repúdio: