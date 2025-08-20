O que é infraestrutura crítica?

Estas infraestruturas são consideradas essenciais porque a sua disrupção teria impacto na segurança pública, na estabilidade econômica ou na saúde pública. A infraestrutura crítica inclui componentes físicos e virtuais interconectados e interdependentes.

A maioria dos países e órgãos governamentais mantém regras sobre como a infraestrutura crítica deve ser gerenciada. Por exemplo, nos EUA, agências governamentais como o Departamento de Segurança Interna (DHS), a Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) e o Departamento de Energia (DOE) definem regulamentações e padrões relacionados à segurança e ao gerenciamento de infraestruturas críticas. A Diretiva de Política Presidencial 21 (PPD-21) avança uma unidade nacional de esforço para fortalecer e manter uma infraestrutura crítica segura, funcional e resiliente.

É essencial que aqueles que gerenciam tais sistemas estejam cientes das últimas regulamentações, melhores práticas e tecnologias para administrar o bem-estar da infraestrutura vital.Os setores de infraestrutura crítica estão ao nosso redor:

Setor de energia : reatores nucleares, redes elétricas, instalações de petróleo e gás natural, dutos e armazenamento de combustível.

Setor químico : fabricação petroquímica, produção química agrícola e distribuição química.

Setor de transporte : aeroportos, portos marítimos, ferrovias, autoestradas, pontes e sistemas de transporte público.

Sistemas de água e águas residuais : plantas de tratamento de água, reservatórios, barragens, estações de bombeamento e sistemas de esgoto.

Setor de comunicações : redes de telecomunicações, provedores de serviços de internet e sistemas de satélite.

Setor de serviços financeiros : bancos, bolsas de valores, sistemas de pagamento e depósitos.

Saúde : hospitais, clínicas e cadeias de suprimentos médicos.

Serviços de emergência : polícia, bombeiros e sistemas de gerenciamento de emergências.

Alimentos e agricultura : fazendas, instalações de processamento de alimentos, redes de distribuição e sistemas de segurança alimentar.

Governo : base industrial de defesa, instalações do governo federal e sistemas de segurança nacional.

Tecnologia da informação: data centers, software e hardware críticos, sistemas de cibersegurança e infraestrutura de internet.

Essas infraestruturas frequentemente estão interligadas, e interrupções em um setor podem ter efeitos em cascata em outros setores, levando a consequências abrangentes.