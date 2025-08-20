O que é infraestrutura crítica?

Infraestrutura crítica refere-se aos sistemas, instalações e ativos essenciais para o funcionamento da sociedade e da economia.
Estas infraestruturas são consideradas essenciais porque a sua disrupção teria impacto na segurança pública, na estabilidade econômica ou na saúde pública. A infraestrutura crítica inclui componentes físicos e virtuais interconectados e interdependentes.
A maioria dos países e órgãos governamentais mantém regras sobre como a infraestrutura crítica deve ser gerenciada. Por exemplo, nos EUA, agências governamentais como o Departamento de Segurança Interna (DHS), a Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) e o Departamento de Energia (DOE) definem regulamentações e padrões relacionados à segurança e ao gerenciamento de infraestruturas críticas. A Diretiva de Política Presidencial 21 (PPD-21) avança uma unidade nacional de esforço para fortalecer e manter uma infraestrutura crítica segura, funcional e resiliente.
É essencial que aqueles que gerenciam tais sistemas estejam cientes das últimas regulamentações, melhores práticas e tecnologias para administrar o bem-estar da infraestrutura vital.Os setores de infraestrutura crítica estão ao nosso redor:
Setor de energia: reatores nucleares, redes elétricas, instalações de petróleo e gás natural, dutos e armazenamento de combustível.
Setor químico: fabricação petroquímica, produção química agrícola e distribuição química.
Setor de transporte: aeroportos, portos marítimos, ferrovias, autoestradas, pontes e sistemas de transporte público.
Sistemas de água e águas residuais: plantas de tratamento de água, reservatórios, barragens, estações de bombeamento e sistemas de esgoto.
Setor de comunicações: redes de telecomunicações, provedores de serviços de internet e sistemas de satélite.
Setor de serviços financeiros: bancos, bolsas de valores, sistemas de pagamento e depósitos.
Saúde: hospitais, clínicas e cadeias de suprimentos médicos.
Serviços de emergência: polícia, bombeiros e sistemas de gerenciamento de emergências.
Alimentos e agricultura: fazendas, instalações de processamento de alimentos, redes de distribuição e sistemas de segurança alimentar.
Governo: base industrial de defesa, instalações do governo federal e sistemas de segurança nacional.
Tecnologia da informação: data centers, software e hardware críticos, sistemas de cibersegurança e infraestrutura de internet.
Essas infraestruturas frequentemente estão interligadas, e interrupções em um setor podem ter efeitos em cascata em outros setores, levando a consequências abrangentes.
A infraestrutura crítica enfrenta diversas ameaças que podem interromper suas operações e representar riscos à segurança pública, à proteção e à estabilidade econômica.Ameaças comuns incluem:
Os invasores podem ter como alvo sistemas de controle, redes e vulnerabilidades de software para obter acesso não autorizado, interromper operações, roubar informações sensíveis ou causar danos físicos.
Sabotagem, terrorismo ou vandalismo podem danificar diretamente as instalações, perturbar as operações e ameaçar vidas. Esses ataques podem ter como alvo instalações comerciais, sistemas de transporte, operações críticas de fabricação ou outros ativos.
Furacões, terremotos, inundações, incêndios florestais e eventos climáticos severos podem interromper serviços essenciais.Os sistemas baseados em padrões climáticos históricos podem enfrentar desafios devido ao aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos.
Pandemias e surtos de doenças podem causar escassez de mão de obra, interrupções operacionais e aumento da demanda por serviços de saúde que podem sobrecarregar os profissionais de saúde pública e a resiliência geral do sistema.
Vulnerabilidades na cadeia de fornecimento, como produtos falsificados ou comprometidos, podem introduzir fragilidades que podem ser exploradas para perturbar operações ou comprometer a integridade do sistema.
Com a crescente interconexão da infraestrutura vital e sua dependência de tecnologias sofisticadas, as dependências de sistemas complexos e software crescem.
O gerenciamento de infraestrutura crítica envolve a implementação de soluções e sistemas de software robustos para monitorar, controlar e proteger os vários componentes da infraestrutura.
O gerenciamento de infraestruturas críticas com software requer uma abordagem que englobe monitoramento, controle, segurança, manutenção e conformidade. Ao aproveitar o poder das soluções de software, a infraestrutura crítica pode ser gerenciada de forma eficaz, garantindo sua confiabilidade, segurança e resiliência.
