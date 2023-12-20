O que é teste de penetração de rede?

A maneira como o teste de penetração de rede funciona é que hackers éticos, ou red teams, usam ferramentas e técnicas de hacking para fazer um ataque cibernético simulado no sistema de computadores de uma organização. O objetivo é ultrapassar o firewall da organização e obter acesso não autorizado.

Os testes de penetração de rede podem incluir ataques a aplicações da web, APIs, endpoints e controles físicos. Ataques simulados no sistema operacional podem revelar fraquezas de segurança e mostrar à organização onde há pontos vulneráveis.

Os ataques simulados ajudam as equipes de segurança a descobrir vulnerabilidades de segurança relevantes na infraestrutura de rede. As ameaças comuns que podem ser testadas incluem ataques distributed denial-of-service (DDoS), sistema de nome de domínio (DNS), malware, phishing e SQL injection.

Os testadores também utilizam ferramentas para realizar reconhecimento e automatizar o processo de teste de penetração. Frequentemente, dois tipos de testes são usados: internos e externos.

Testes de rede internos: em um teste interno, os testadores de penetração agem como atacantes internos ou como alguém que pode estar tentando realizar um ato malicioso com credenciais roubadas. O principal objetivo desse tipo de teste é encontrar vulnerabilidades que uma pessoa ou funcionário possa explorar de dentro da organização. Essa simulação é feita por meio do roubo de informações e do abuso de privilégios para acessar dados privados ou sensíveis.

Testes de rede externos : os serviços de testes de penetração de rede externos são projetados para simular invasores externos tentando invadir a rede. Esses testadores de penetração trabalham para encontrar problemas de segurança diretamente conectados à internet, como servidores, roteadores, sites, aplicações e computadores dos funcionários, que representam riscos de código aberto.