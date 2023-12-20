O que é teste de penetração de rede?

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

O que são testes de penetração de rede?

Os testes de penetração de rede são um tipo de testes de penetração (ou "teste de pen"), que tem como alvo específico toda a rede de computadores de uma empresa por meio da prática de hacking ético.

O objetivo dos testes de penetração de rede é revelar e identificar quaisquer vulnerabilidades dentro da organização. Isso inclui fazer uma avaliação detalhada das medidas de segurança da rede por meio de testes externos e internos, como testes de aplicações da web e simulações de ataques de phishing.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Como funcionam os testes de penetração de rede?

A maneira como o teste de penetração de rede funciona é que hackers éticos, ou red teams, usam ferramentas e técnicas de hacking para fazer um ataque cibernético simulado no sistema de computadores de uma organização. O objetivo é ultrapassar o firewall da organização e obter acesso não autorizado.

Os testes de penetração de rede podem incluir ataques a aplicações da web, APIs, endpoints e controles físicos. Ataques simulados no sistema operacional podem revelar fraquezas de segurança e mostrar à organização onde há pontos vulneráveis.

Os ataques simulados ajudam as equipes de segurança a descobrir vulnerabilidades de segurança relevantes na infraestrutura de rede. As ameaças comuns que podem ser testadas incluem ataques distributed denial-of-service (DDoS), sistema de nome de domínio (DNS), malware, phishing e SQL injection.

Os testadores também utilizam ferramentas para realizar reconhecimento e automatizar o processo de teste de penetração. Frequentemente, dois tipos de testes são usados: internos e externos.

Testes de rede internos: em um teste interno, os testadores de penetração agem como atacantes internos ou como alguém que pode estar tentando realizar um ato malicioso com credenciais roubadas. O principal objetivo desse tipo de teste é encontrar vulnerabilidades que uma pessoa ou funcionário possa explorar de dentro da organização. Essa simulação é feita por meio do roubo de informações e do abuso de privilégios para acessar dados privados ou sensíveis.

Testes de rede externos : os serviços de testes de penetração de rede externos são projetados para simular invasores externos tentando invadir a rede. Esses testadores de penetração trabalham para encontrar problemas de segurança diretamente conectados à internet, como servidores, roteadores, sites, aplicações e computadores dos funcionários, que representam riscos de código aberto.

Mixture of Experts | 28 de agosto, episódio 70

Decodificando a IA: resumo semanal das notícias

Participe do nosso renomado painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros enquanto filtram as informações sobre IA para trazerem a você as mais recentes notícias e insights sobre IA.
Assista aos episódios mais recentes do podcast

O processo de testes de penetração na rede

Frequentemente, um teste de penetração de rede segue quatro etapas específicas. O teste é concluído com um relatório de teste de penetração de rede, que é uma análise detalhada dos riscos de negócios e dos achados de risco.

Colete informações e planeje

Na primeira fase, os hackers éticos discutem com os principais stakeholders e qual será o objetivo geral do teste e quais vulnerabilidades a organização identificou. Antes de realizar o teste de penetração, deve ser feita uma avaliação de vulnerabilidades.

A partir daí, os testadores de penetração e os stakeholders decidem quais testes serão realizados e quais métricas de sucesso serão usadas. Os testadores utilizam várias ferramentas e metodologias diferentes para realizar os ataques simulados, como varredura de portas e mapeamento de rede (NMAP).

Existem três tipos de perspectivas de teste comumente usadas. Dependendo da organização, essas metodologias podem ser usadas individualmente ou combinadas.

Teste de caixa-preta: um teste de “caixa-preta” simula a abordagem de um hacker comum, sem conhecimento interno da rede. Esse tipo de teste seria classificado como um teste de penetração externo, porque seu objetivo é usar vulnerabilidades voltadas para fora dentro da rede.

Testes de caixa-cinza: este tipo de testes de penetração de rede tem um foco mais interno e visa retratar um hacker com acesso ao sistema interno. E, ao mesmo tempo, manter alguns dos aspectos de um hacker externo. Os testes de caixa-cinza têm como objetivo representar um agente malicioso dentro de uma organização que pode ter privilégios elevados sendo usados de forma maliciosa.

Teste de caixa-branca: Finalmente, o teste de caixa-branca é o mais intrusivo dos três tipos de teste de segurança. Esse teste é realizado para representar um especialista em TI ou alguém com acesso ao código-fonte da organização e todos os possíveis dados sobre o sistema. Normalmente, esse teste é realizado por último para testar a integridade de uma arquitetura de TI. Além disso, garanta que possíveis hackers e ataques cibernéticos ao sistema de destino sejam impenetráveis.

Realize reconhecimento e descoberta

Na fase de reconhecimento e descoberta, os testadores de penetração usam os dados do reconhecimento para realizar testes ao vivo e descobrir as vulnerabilidades existentes por meio de táticas, como engenharia social. Ao usar ferramentas enganosas para obter informações manipulando indivíduos, os testadores de penetração esperam encontrar onde estão os pontos fracos e direcionar essas vulnerabilidades.

Na etapa de descoberta, os testadores de penetração podem usar ferramentas como um scanner de portas e um scanner de vulnerabilidades. O scanner de portas identifica portas abertas em um sistema onde os hackers podem invadir, enquanto o scanner de vulnerabilidades identifica as vulnerabilidades existentes em um sistema.

Realize os testes de penetração de rede

A próxima etapa é colocar em ação todo o trabalho preliminar feito até este ponto. Nesta etapa, os testadores de penetração realizam os testes de penetração de rede usando ferramentas que podem utilizar scripts ou tentar roubar dados. O objetivo é descobrir quão grande pode ser o dano causado pelos hackers éticos e, caso consigam acesso, determinar quanto tempo eles podem permanecer no sistema.

Os testadores de penetração podem começar testando uma vulnerabilidade de cada vez, mas devem realizar testes em múltiplas vulnerabilidades para garantir que uma abordagem ampla seja adotada para lidar com esses riscos de segurança.

Analise e relate informações

A etapa final é documentar quais testes de penetração de rede foram realizados, revisar os resultados de cada um desses testes e discutir as etapas de remediação com a equipe de segurança da informação. O relatório detalha todo o processo do início ao fim e identifica as vulnerabilidades, evidências, dados e recomendações para a organização.

Esse relatório é importante para que o proprietário da empresa tenha uma visão completa dos riscos identificados e uma análise que o ajude a tomar decisões informadas.

Por que as empresas realizam testes de penetração de rede

Proteja seus dados

Uma organização enfrenta muitas ameaças, e ter proteções para seus dados é vital para proteger seu negócio e suas informações sensíveis. Um teste de penetração de rede identifica todas as vulnerabilidades e protege os dados da sua organização contra todos os possíveis pontos de entrada. Embora uma varredura de vulnerabilidades possa ser benéfica, ela não é uma ferramenta de teste tão abrangente e, se usada, deve ser um complemento ao teste de penetração.
Entenda seus controles de segurança

Ao realizar o teste de penetração, é possível ter uma melhor compreensão de quais controles de segurança estão funcionando e quais precisam ser reforçados. O teste de penetração de rede também dá à organização a capacidade de analisar sua postura de segurança.
Impedir violações de dados

Analisar proativamente as vulnerabilidades da rede de sua organização garante que as chances de uma violação de dados sejam quase eliminadas. O teste de penetração melhora a segurança geral por meio de avaliações de segurança e varreduras de cibersegurança .
Soluções relacionadas
Soluções de segurança corporativa

Transforme seu programa de segurança com soluções do maior provedor de segurança corporativa.

 Explore as soluções de cibersegurança
Serviços de cibersegurança

Transforme sua empresa e gerencie riscos com consultoria em cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.

         Conheça os serviços de segurança cibernética
    Cibersegurança de inteligência artificial (IA)

    Melhore a velocidade, a precisão e a produtividade das equipes de segurança com soluções de cibersegurança impulsionadas por IA.

         Explore a cibersegurança da IA
    Dê o próximo passo

    Quer você necessite de soluções de segurança de dados, gerenciamento de endpoints ou gerenciamento de acesso e identidade (IAM), nossos especialistas estão prontos para trabalhar com você para alcançar uma postura de segurança forte. Transforme sua empresa e gerencie os riscos com um líder mundial em consultoria de cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.

         Explore as soluções de cibersegurança Descubra os serviços de cibersegurança