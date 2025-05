O que é privacidade de dados?

Os usuários têm o direito de saber quem tem seus dados e o que fazem com eles. No ponto de coleta de dados, as organizações devem comunicar claramente o que estão coletando e como pretendem usá-lo. Após a coleta de dados, as organizações devem manter os usuários informados sobre os principais detalhes de processamento de dados, incluindo quaisquer alterações na forma como os dados são usados e quaisquer terceiros com quem os dados são compartilhados.

Internamente, as organizações devem manter inventários atualizados de todos os dados que possuem. Os dados devem ser classificados com base no tipo, no nível de sensibilidade, nos requisitos de conformidade e em outros fatores relevantes. O controle de acesso e as políticas de uso devem ser aplicados com base nessas classificações.