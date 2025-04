O que é envenenamento de dados?

Os ataques não direcionados têm como foco enfraquecer a robustez geral de um modelo. Em vez de atingir produções específicas, o objetivo é enfraquecer a capacidade do modelo de processar os dados corretamente. Por exemplo, em veículos autônomos, o envenenamento de dados não direcionado pode fazer com que o sistema interprete mal os inputs de seus sensores, confundindo um sinal de "pare" com um sinal de "cedência de passagem". Esses tipos de ataque tornam os modelos de IA mais vulneráveis a ataques adversários, nos quais o invasor tenta explorar pequenas falhas, muitas vezes imperceptíveis, no processo de tomada de decisão do modelo.