O que é limpeza de dados?

As organizações com dados limpos e bem gerenciados estão melhor equipadas para tomar decisões confiáveis, baseadas em dados, responder rapidamente às mudanças do mercado e agilizar as operações de fluxo de trabalho.

A limpeza de dados é um componente integral da ciência de dados, pois é um primeiro passo essencial para a transformação de dados: a limpeza de dados melhora a qualidade de dados, e a transformação de dados converte esses dados brutos de qualidade em um formato utilizável para análise.

A transformação de dados permite que as organizações liberem todo o potencial dos dados para utilizar business intelligence (BI), data warehouse e análise de dados de big data. Se os dados de origem não estiverem limpos, os resultados dessas ferramentas e tecnologias podem ser pouco confiáveis ou imprecisos, levando a decisões ruins e ineficiências.

Da mesma forma, dados limpos também fundamentam o sucesso da IA e aprendizado de máquina (ML) em uma organização. Por exemplo, a limpeza de dados ajuda a garantir que os algoritmos de aprendizado de máquina sejam treinados com conjuntos de dados precisos, consistentes e sem viés. Sem essa base de dados limpos, os algoritmos poderiam produzir previsões imprecisas, inconsistentes ou tendenciosas, reduzindo a eficácia e a confiabilidade da tomada de decisões.