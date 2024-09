O que é GDPR?

De acordo com o GDPR, algumas empresas devem nomear responsáveis pela proteção de dados (DPOs). O DPO é um diretor corporativo independente responsável pela conformidade com o GDPR. As empresas não podem retaliar um DPO pelo cumprimento das suas funções.

As responsabilidades do DPO incluem aconselhar as organizações sobre o GDPR e outras leis de proteção de dados, supervisionar as avaliações de impacto da proteção de dados e atuar como ponto de contato para reguladores governamentais e titulares de dados.

Todas as autoridades públicas devem nomear DPOs. As empresas privadas devem nomear DPOs se monitorarem os titulares de dados em grande escala ou processarem dados de categoria especial como atividade principal. Além disso, empresas fora da Europa devem designar representantes dentro do EEE se processarem regularmente os dados dos residentes do EEE ou dados particularmente confidenciais.