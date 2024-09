Um dos primeiros worms de computador, o worm Morris foi projetado e lançado na internet em 1988 como um experimento. No entanto, acabou causando mais danos do que o previsto. O worm forçou milhares de computadores a ficarem off-line e gerou custos estimados em US$ 10.000.000 relacionados ao tempo de inatividade e à correção. Robert Tappan Morris, o programador do mundo, foi a primeira pessoa a receber uma condenação falsa de acordo com o Computer Fraud and Abuse Act.