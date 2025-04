Em alguns casos, manter determinados processos de backup ou recuperação de desastres no local pode ajudar você a recuperar dados e serviços de TI com rapidez. A retenção de alguns dados sigilosos no local também pode parecer atraente se você precisar cumprir normas rígidas de privacidade ou soberania de dados.

Para recuperação de desastres, um plano que dependesse totalmente de um ambiente local seria um desafio. Caso ocorresse um desastre natural ou uma queda de energia, todo o seu data center (com os sistemas primário e secundário) seria afetado. É por isso que a maioria das estratégias de recuperação de desastres emprega um local secundário que esteja a uma certa distância do data center principal.

Esse outro local pode estar situado do outro lado da cidade, do outro lado do país ou outro lado do globo, dependendo de como você resolva equilibrar fatores como desempenho, conformidade regulatória e acessibilidade física a esse local.