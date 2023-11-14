O que é criptografia?

A criptografia quântica usa os princípios da mecânica quântica para proteger dados de uma forma que é imune a muitas das vulnerabilidades dos criptossistemas tradicionais. Ao contrário de outros tipos de criptografia que se baseiam em princípios matemáticos, a criptografia quântica é baseada na física para proteger dados de uma maneira que é teoricamente imune a hackers. Como é impossível observar um estado quântico sem que ele seja alterado, qualquer tentativa de acessar secretamente dados codificados quânticos seria imediatamente identificada.

Originalmente teorizada em 1984, a criptografia quântica funciona usando partículas de luz de fótons enviadas através de um cabo de fibra óptica para compartilhar uma chave privada entre o remetente e o destinatário. Esse fluxo de fótons viaja em uma única direção e cada um representa um único bit de dados, 0 ou 1. Um filtro polarizado no lado do remetente altera a orientação física de cada fóton para uma posição específica, e o receptor usa dois divisores de feixe disponíveis para ler a posição de cada fóton. O remetente e o receptor comparam as posições de fótons enviados com as posições descodificadas e o conjunto correspondente é a chave.

A criptografia quântica apresenta diversas vantagens sobre a criptografia tradicional, uma vez que não se baseia em equações matemáticas que possam ser potencialmente resolvidas para proteger os dados criptografados. Além disso, ela impede a espionagem, já que os dados quânticos não podem ser lidos sem também serem alterados, e a criptografia quântica também pode ser integrada com facilidade a outros tipos de protocolos de criptografia. Esse tipo de criptografia permite aos usuários compartilhar digitalmente uma chave de criptografia privada que não pode ser copiada durante a transmissão. Depois que essa chave é compartilhada, ela pode ser usada para criptografar e descriptografar outras mensagens de uma forma que quase não tem risco de ser comprometida.

No entanto, a criptografia quântica também enfrenta muitos desafios e limitações que ainda precisam ser resolvidos e atualmente impedem o uso prático da criptografia quântica. Como a computação quântica ainda não passou dos conceitos para a aplicação prática, a criptografia quântica permanece suscetível a erros devido a mudanças não intencionais na polarização de fótons.

A criptografia quântica também requer infraestrutura específica. Linhas de fibra óptica são necessárias para transferir fótons e têm um alcance limitado, geralmente entre 400 a 500 km, que os pesquisadores de ciência da computação estão trabalhando para estender. Além disso, os sistemas de criptografia quântica são limitados pelo número de destinos para os quais podem enviar dados. Como esses tipos de sistemas dependem da orientação específica de fótons únicos, eles são incapazes de enviar um sinal para mais de um destinatário pretendido por vez.