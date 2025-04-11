O que é um ataque de força bruta?

Os ataques de força bruta são uma ameaça séria à cibersegurança porque visam o elo mais fraco da defesa: senhas escolhidas por humanos e contas pouco protegidas.

Um ataque de força bruta bem-sucedido pode resultar em acesso não autorizado imediato, permitindo que os atacantes se façam passar pelo usuário, roubem dados sensíveis ou invadam ainda mais a rede. Além disso, ao contrário de invasões mais complexas, ataques de força bruta exigem relativamente pouca habilidade técnica, apenas persistência e recursos.

Um dos principais riscos de um ataque de força bruta é que uma única conta comprometida pode causar um efeito em cascata. Por exemplo, se os cibercriminosos quebrarem as credenciais de um administrador, poderão usá-las para comprometer outras contas de usuários.

Mesmo uma conta comum, uma vez acessada, pode revelar informações de identificação pessoal ou servir como ponto de entrada para acessos mais privilegiados. Muitas violações de dados e incidentes de ransomware começam com atacantes utilizando força bruta para invadir contas de acesso remoto — como logins via RDP ou VPN. Uma vez dentro, os atacantes podem implementar malware, ransomware ou simplesmente bloquear o sistema.

Os ataques de força bruta também são uma preocupação de segurança de rede, já que o grande volume de tentativas pode gerar ruído.Um tráfego excessivo pode sobrecarregar os sistemas de autenticação ou servir como distração para ataques mais silenciosos.

Recentemente, pesquisadores observaram uma campanha global de força bruta utilizando quase 3 milhões de endereços IP únicos para atacar VPNs e firewalls, evidenciando o quão massivos e distribuídos esses ataques podem se tornar.

Normalmente, uma enxurrada de tentativas fracassadas de senha alertaria os defensores, mas os atacantes têm formas de mascarar sua atividade. Usando bots ou botnets — uma rede de computadores comprometidos —, os atacantes distribuem as tentativas entre diversas origens, como contas em redes sociais. Isso faz com que os acessos maliciosos se misturem ao comportamento normal dos usuários.

Além da gravidade por si só, é importante notar que os ataques de força bruta costumam ser combinados com outras táticas. Por exemplo, um atacante pode usar phishing para obter as credenciais de uma conta e força bruta em outra. Ou ainda utilizar senhas obtidas por força bruta para aplicar golpes de phishing ou cometer fraudes em outros sistemas.