O que são CIS benchmarks?

CIS Benchmarks são um grupo de melhores práticas recomendadas para configurar sistemas de TI, software, redes e infraestrutura de cloud com segurança.

Os benchmarks CIS são publicados pelo Center for Internet Security (CIS). Até a data deste artigo, existem mais de 140 CIS Benchmarks no total, abrangendo sete categorias principais de tecnologia. Os CIS Benchmarks são desenvolvidos por meio de um processo distinto, baseado em consenso, envolvendo comunidades de profissionais de segurança cibernética e especialistas no assunto de todo o mundo, cada uma delas identificando, refinando e validando continuamente as melhores práticas de segurança em suas áreas de foco.