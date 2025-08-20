O que são CIS benchmarks?

CIS Benchmarks são um grupo de melhores práticas recomendadas para configurar sistemas de TI, software, redes e infraestrutura de cloud com segurança.
Os benchmarks CIS são publicados pelo Center for Internet Security (CIS). Até a data deste artigo, existem mais de 140 CIS Benchmarks no total, abrangendo sete categorias principais de tecnologia. Os CIS Benchmarks são desenvolvidos por meio de um processo distinto, baseado em consenso, envolvendo comunidades de profissionais de segurança cibernética e especialistas no assunto de todo o mundo, cada uma delas identificando, refinando e validando continuamente as melhores práticas de segurança em suas áreas de foco.
CIS (link externo à ibm.com) é uma organização sem fins lucrativos criada em outubro de 2000. O CIS é guiado por uma comunidade global da área de TI, com o objetivo comum de identificar, desenvolver, validar, promover e sustentar soluções de melhores práticas para defesa cibernética. Ao longo dos anos, a CIS produziu e distribuiu diversas ferramentas e soluções sem custo para empresas de todos os portes, criadas para fortalecer suas áreas de segurança cibernética.
CIS é mais conhecida por seu lançamento do CIS Controls (link externo à ibm.com), um guia abrangente com 20 medidas de segurança e contramedidas para oferecer defesa cibernética eficiente. Os CIS Controls oferecem uma lista priorizada que organizações podem implementar para reduzir significativamente a exposição a ataques de segurança cibernética. Os benchmarks CIS fazem referência a esses controles ao desenvolver recomendações para configurações de sistema mais seguras.
Cada CIS Benchmarks inclui várias recomendações de configuração com base em um dos dois níveis de perfil. Perfis de benchmark nível 1 abrangem configurações básicas que são mais fáceis de implementar e que causam impacto mínimo na funcionalidade dos negócios. Perfis de benchmark nível 2 são destinados a ambientes de alta segurança e exigem mais coordenação e planejamento para serem implementados com o mínimo de interrupção nos negócios.
Existem sete (7) categorias principais de CIS Benchmarks:
O CIS também oferece Hardened Images pré-configuradas que permitem às empresas a realizar operações de computação de forma econômica, sem a necessidade de investir em hardware ou software adicional. As hardened images são muito mais seguras do que as imagens virtuais padrão e limitam de maneira considerável as vulnerabilidades de segurança que podem levar a um ataque cibernético.
CIS Hardened Images (link externo à ibm.com) foram criadas e configuradas em conformidade com os controles de benchmarks do CIS e estão comprovadamente em conformidade com diversas organizações de conformidade regulamentar. CIS Hardened Images estão disponíveis para uso em quase todas as principais plataformas de cloud computing e são fáceis de implementar e gerenciar.
Os CIS Benchmarks estão estreitamente alinhados com os frameworks regulamentares de segurança e privacidade de dados, incluindo o NIST (National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) e o ISO/EIC 2700. Como resultado, qualquer organização em um setor regido por esses tipos de regulamentações pode acelerar a conformidade ao aderir aos CIS Benchmarks. Além disso, os CIS Controls e as CIS Hardened Images podem ajudar a manter a conformidade de uma organização com a GDPR (a Lei Geral de Proteção de dados da UE).
Embora as empresas tenham a liberdade para escolher suas configurações de segurança, os CIS Benchmarks oferecem:
