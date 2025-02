O que é tokenização?

A tokenização de dados ajuda as organizações a cumprir os requisitos regulatórios governamentais e as normas dos setores. Muitas usam a tokenização como uma forma de ofuscação não destrutiva para proteger as PII.

Por exemplo, o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS) exige que as empresas atendam aos requisitos de cibersegurança para proteger os dados dos titulares de cartão. A tokenização dos números de contas primárias é uma etapa que as organizações podem adotar para cumprir esses requisitos. A tokenização também ajudar as organizações a aderir às normas de privacidade de dados estabelecidas pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da UE.