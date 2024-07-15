Comunicação de crises de cibersegurança: o que fazer

Um ataque cibernético contém muitas informações desconhecidas e é uma situação complexa. Com um plano sólido pronto e uma equipe para gerenciar as comunicações, você pode fazer alterações com facilidade com base na situação específica. Com uma comunicação de crises eficaz, sua empresa pode chegar ao outro lado de um ataque cibernético com ainda mais confiança de seus clientes com base em sua resposta e comunicação.
"É importante ter todos os planos de comunicação, programas, ativos, materiais e relacionamentos em vigor antes que algo aconteça", diz Ensign. “Quando esse dia chegar, porque todos sabemos que esse dia vai chegar, você tem todas essas coisas à sua disposição e pode realmente aparecer da maneira que deseja.”
Os consultores de gerenciamento de crises cibernéticas do IBM X-Force podem ajudar as equipes de comunicação a criar um playbook de comunicação de crises personalizado e robusto, adaptado para resposta a grandes ataques cibernéticos e cenários preferenciais da sua empresa. A equipe pode ajudar a integrar o fluxo de comunicações ao seu plano de crise cibernética ou recuperar planos desatualizados e garantir que estejam em conformidade com os padrões atuais do setor. Além disso, os consultores de gerenciamento de crises cibernéticas do X-Force podem executar uma simulação imersiva que incluirá sua equipe de comunicações, ajudando a criar memória muscular antes de qualquer possível crise cibernética.
Agora que discutimos o que fazer em relação à comunicação em situações de crise, confira nossa próxima história desta série, Comunicação de crises: o que NÃO fazer.