Comunicação de crises de cibersegurança: o que fazer

A comunicação de crises bem-sucedida começa bem antes do início de qualquer incidente de cibersegurança. Algumas empresas incluem a comunicação de crises de cibersegurança como parte de seu plano geral de recuperação de desastres, enquanto outras empresas têm um plano independente.

Melanie Ensign é fundadora e CEO da Discernible, um centro de excelência de comunicações multidisciplinar para equipes de segurança, privacidade e risco. Ensign afirma que muitas empresas relevam em segurança até que algo dê errado e, então, elas tentam ganhar o benefício da dúvida em um ambiente desfavorável.

"Quando trabalho com clientes, pergunto a eles: 'se algo acontecesse amanhã, o que você gostaria de poder dizer'? O que você gostaria que fosse verdade, que você pudesse dizer em resposta a esse incidente?" diz Ensign. "Eles me dizem como querem aparecer como empresa, quais valores e características querem expressar. Depois, trabalhamos para tornar todas essas coisas verdadeiras porque, se não for verdade, não podemos dizê-lo."

Aqui estão três chaves para construir a base necessária para gerenciar uma crise com sucesso.