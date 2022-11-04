O que é o Secure Access Service Edge (SASE)?

O SASE é a combinação, ou convergência, de duas tecnologias principais: rede de área ampla definida por software, ou SD-WAN, e Secure Service Edge, ou SSE. É mais fácil entender como o SASE funciona se você entender primeiro o que cada uma dessas tecnologias faz.

SD-WAN

Uma SD-WAN é uma rede de área ampla que foi virtualizada, da mesma forma que os servidores são virtualizados. Ela separa a funcionalidade de rede do hardware subjacente (conexões, switches, roteadores, gateways) para criar um pool de capacidade de rede e recursos de segurança de rede que podem ser divididos, agregados e aplicados ao tráfego sob controle do software.

As redes de longa distância (WANs) tradicionais foram projetadas para conectar usuários em filiais corporativas a aplicações em um data center corporativo central, geralmente por meio de conexões de rede de linha alugada dedicadas, privadas e caras. Os roteadores instalados em cada filial controlavam e priorizavam o tráfego para garantir o desempenho ideal das aplicações mais importantes. Funções de segurança, como inspeção de pacotes e criptografia de dados, eram aplicadas no data center central.

A SD-WAN foi originalmente desenvolvida para permitir que as organizações duplicassem seus recursos de WAN em uma infraestrutura de internet mais escalável e mais barata. Mas a demanda pela SD-WAN acelerou à medida que mais e mais empresas começaram a adotar serviços de nuvem antes de estarem prontas para confiar na segurança da internet. O modelo de segurança da WAN foi desafiado: o roteamento de volumes cada vez maiores de tráfego destinado à internet por meio de data centers corporativos criou um gargalo caro, e tanto o desempenho da rede quanto a experiência dos usuários foram degradados.

A SD-WAN elimina esse gargalo ao permitir que a segurança seja aplicada ao tráfego no ponto de conexão, em vez de forçar o roteamento do tráfego para a segurança. Ela permite que as organizações estabeleçam conexões diretas, seguras e otimizadas entre os usuários e aquilo de que eles precisarem: aplicativos deSaaS (software-como-serviço), recursos de nuvem ou serviços de internet pública.

SSE

Outro termo cunhado pela Gartner, SSE é "a metade da segurança do SASE". A Gartner especifica a SSE como a convergência de três principais tecnologias de segurança nativas da nuvem:

Secure web gateways (SWGs). Um SWG é um policial de tráfego de internet bidirecional. Ele impede que o tráfego malicioso alcance os recursos da rede, usando técnicas como filtragem de tráfego e inspeção de consulta do sistema de nomes de domínio (DNS) para identificar e bloquear malware, ransomware e outras ameaças cibernéticas. E impede que usuários autorizados se conectem a sites suspeitos: em vez de se conectarem diretamente à internet, usuários e endpoints se conectam ao SWG, por meio do qual podem acessar apenas recursos aprovados (por exemplo, data centers locais, aplicações de negócios e aplicações e serviços em nuvem).

Agentes de segurança no acesso à nuvem (CASBs). Os CASBs ficam entre os usuários e as aplicações e recursos da nuvem. Os CASBs aplicam as políticas de segurança da empresa, como criptografia, controle de acesso e detecção de malware, à medida que os usuários acessam a nuvem, independentemente de onde ou como os usuários se conectam — e podem fazer isso sem instalar software no dispositivo de endpoint, o que os torna ideais para proteger o BYOD (bring your own device) e outros casos de uso de transformação da força de trabalho. e outros CASBs também podem aplicar políticas de segurança quando os usuários se conectam a ativos de nuvem desconhecidos.

Acesso à rede zero trust (ZTNA). Uma abordagem zero trust para o acesso à rede é aquela que nunca confia e valida continuamente todos os usuários e entidades, estejam eles fora ou já dentro da rede. Usuários e entidades validados recebem o acesso menos privilegiado necessário para concluir suas tarefas. Todos os usuários e entidades são forçados a revalidar sempre que seu contexto muda, e cada interação de dados é autenticada pacote por pacote, até que a sessão de conexão termine.

O ZTNA não é um produto de segurança em si, mas uma abordagem de segurança de rede implementada usando uma variedade de tecnologias, incluindo gerenciamento de acesso e identidade (IAM), autenticação multifatorial (MFA), análise de dados de comportamento de usuários e entidades (UEBA) e vários tipos de soluções de detecção e resposta a ameaças.

As plataformas SASE de fornecedores individuais podem incluir outros recursos de prevenção de ameaças e segurança, incluindo firewall como serviço (FWaaS), data loss prevention (DLP), controle de acesso à rede (NAC) e plataformas de proteção de endpoint (EPPs).

Reunindo tudo

As soluções SASE usam a SD-WAN para prestar serviços de segurança SSE a usuários, dispositivos e outros endpoints onde ou perto de onde eles se conectam, na edge da rede.

Especificamente, em vez de enviar todo o tráfego de volta para um data center central para inspeção e criptografia, as arquiteturas SASE direcionam o tráfego para pontos de presença (PoPs) distribuídos localizados próximos ao usuário final ou endpoint. (Os PoPs são de propriedade do provedor de serviços SASE ou estabelecidos no data center de um fornecedor terceirizado.) O PoP protege o tráfego usando os serviços SSE fornecidos na nuvem e, em seguida, o usuário ou endpoint é conectado a nuvens públicas e privadas, aplicações de software como serviço (SaaS), à internet pública ou a qualquer outro recurso.