O que é equipe azul?

Agora que você estabeleceu uma equipe azul forte e auditou as defesas da organização, é hora de colocá-la em prática. É aqui que a equipe vermelha ou a segurança ofensiva entram em ação para testar a segurança da rede. Os exercícios da equipe vermelha podem ser definidos como um grupo de profissionais de segurança formada por hackers éticos independentes com o objetivo de avaliar a segurança do sistema de uma organização.

A equipe vermelha simula as táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) dos invasores reais em relação ao próprio sistema da organização como uma maneira de avaliar o risco à segurança. Fazendo testes de penetração, uma organização pode entender melhor como suas pessoas e processos podem lidar com um ataque aos ativos de uma organização. Os membros da equipe vermelha também podem implementar malware durante um ataque simulado para testar as defesas de segurança da equipe azul ou utilizar engenharia social como uma maneira de manipular os membros da equipe azul no compartilhamento de informações.

O principal objetivo da equipe vermelha é fazer com que um testador contorne as defesas da equipe azul sem que ela perceba. Equipes vermelhas e azuis têm relação simbiótica, pois ambas estão trabalhando para o mesmo propósito, mas com abordagens completamente diferentes. Quando ambas trabalham juntas, costuma-se chamar de equipe roxa. À medida que surgem novas tecnologias para melhorar a segurança, o trabalho da equipe azul é manter-se informada e, além disso, compartilhar todas as novas informações também com a equipe vermelha.

Quando ambas as equipes tiverem concluído os exercícios e testes da equipe vermelha/azul, o próximo passo é relatar suas descobertas. Eles trabalham juntos para formar um plano e implementar os controles de segurança necessários para proteger a organização.

Os testes da equipe azul oferecem um valor imenso para a detecção de ameaças da sua organização e é importante formar uma equipe azul que tenha as habilidades necessárias para construir e executar um sistema de segurança com excelentes capacidades de resposta.