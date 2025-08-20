O que é equipe azul?

Publicado: 18 de dezembro de 2023
colaboradoras: Teaganne Finn e Amanda Downie 
O que é equipe azul?

Uma equipe azul é uma equipe interna de segurança de TI que disponível para defender contra ataques cibernéticos, incluindo equipes vermelhas, que podem ameaçar sua organização e fortalecer sua postura de segurança.

A tarefa da equipe azul é sempre proteger os ativos de uma organização, tendo um forte entendimento dos objetivos de negócios e trabalhando constantemente para melhorar as medidas de segurança da organização.

Os objetivos da equipe azul são:

1. Identifique e mitigue vulnerabilidades e possíveis incidentes de segurança por meio da análise da pegada digital e da análise de inteligência de risco.

2. Faça auditorias regulares de segurança, como DNS (servidor de nomes de domínio), resposta a incidentes e recuperação.

3. Eduque todos os funcionários sobre as possíveis ameaças cibernéticas.
Como funciona a equipe azul?

A melhor maneira de descrever como a equipe azul trabalha é com uma analogia a uma equipe de futebol. A equipe azul, composta por profissionais de segurança cibernética da sua organização, é a linha de defesa da sua organização contra todas as ameaças em potencial, como ataques de phishing e atividades suspeitas. Um dos primeiros passos do trabalho da equipe azul, ou da linha defensiva, é conhecer a estratégia de segurança da organização e reunir os dados necessários para elaborar um plano de defesa contra ataques do mundo real.

Antes do plano de defesa, as equipes azuis reunirão todas as informações sobre quais áreas precisam de proteção e farão uma avaliação de risco. Durante esse período de testes, a equipe azul identificará os ativos críticos e observará a importância de cada um, além de auditorias de DNS e captura de amostras de tráfego de rede. Uma vez que esses ativos tiverem sido identificados, poderá ser feita uma avaliação de risco para identificar ameaças a cada ativo e onde puder haver fraquezas visíveis ou problemas de configuração. Isso é como em uma equipe de futebol quando treinadores e jogadores discutem as jogadas passadas, o que funcionou e o que não funcionou.

Assim que a avaliação for concluída, a equipe azul colocará em vigor medidas de segurança, como informar ainda mais os funcionários sobre os procedimentos de segurança e fortalecer as regras para senhas. No futebol, isso está criando novas jogadas para testar e ver se funcionam bem. Depois que o plano de defesa foi estabelecido, o papel da equipe azul é instituir ferramentas de monitoramento capazes de detectar sinais de intrusão, investigar alertas e responder a atividades incomuns.
Skills e ferramentas da equipe azul

As equipes azuis usarão uma série de contramedidas diferentes e inteligência contra ameaças para começar a entender como proteger uma rede contra ataques cibernéticos e fortalecer a postura geral de segurança. 

Um membro da equipe azul precisa buscar constantemente possíveis vulnerabilidades e testar as medidas de segurança existentes contra ameaças novas e emergentes. Veja abaixo algumas das habilidades e ferramentas que os membros da equipe azul devem manter.
Conhecer a segurança cibernética 

Um membro da equipe azul deve ter conhecimentos básicos de alguns dos conceitos de segurança cibernética, como firewalls, phishing, arquiteturas de rede seguras, avaliações de vulnerabilidade e modelagem de ameaças.
Conhecimento do sistema operacional

Membros da equipe azul devem conhecer profundamente sistemas operacionais como Linux, Windows e macOS.
Resposta a incidentes

É importante estar preparado para quando e se ocorrer um incidente. Os membros da equipe azul devem ter habilidades para desenvolver e executar planos de resposta a incidentes.

Conhecimento em ferramentas de segurança

Proficiência no uso de ferramentas de segurança, como firewalls e sistemas de detecção/prevenção de intrusões (IDS/IPS), além de software antivírus e sistemas SIEM. Os sistemas SIEM realizam pesquisas de dados em tempo real para ingerir atividades de rede. Além disso, você pode instalar e configurar o software de segurança de endpoints.

Atenção aos detalhes

Uma equipe azul é criada para concentrar-se em ameaças de alto nível e deve ser extremamente minuciosa quando se trata de técnicas de detecção e resposta.
Equipe vermelha x equipe azul

Agora que você estabeleceu uma equipe azul forte e auditou as defesas da organização, é hora de colocá-la em prática. É aqui que a equipe vermelha ou a segurança ofensiva entram em ação para testar a segurança da rede. Os exercícios da equipe vermelha podem ser definidos como um grupo de profissionais de segurança formada por hackers éticos independentes com o objetivo de avaliar a segurança do sistema de uma organização.

A equipe vermelha simula as táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) dos invasores reais em relação ao próprio sistema da organização como uma maneira de avaliar o risco à segurança. Fazendo testes de penetração, uma organização pode entender melhor como suas pessoas e processos podem lidar com um ataque aos ativos de uma organização. Os membros da equipe vermelha também podem implementar malware durante um ataque simulado para testar as defesas de segurança da equipe azul ou utilizar engenharia social como uma maneira de manipular os membros da equipe azul no compartilhamento de informações.

O principal objetivo da equipe vermelha é fazer com que um testador contorne as defesas da equipe azul sem que ela perceba. Equipes vermelhas e azuis têm relação simbiótica, pois ambas estão trabalhando para o mesmo propósito, mas com abordagens completamente diferentes. Quando ambas trabalham juntas, costuma-se chamar de equipe roxa. À medida que surgem novas tecnologias para melhorar a segurança, o trabalho da equipe azul é manter-se informada e, além disso, compartilhar todas as novas informações também com a equipe vermelha.

Quando ambas as equipes tiverem concluído os exercícios e testes da equipe vermelha/azul, o próximo passo é relatar suas descobertas. Eles trabalham juntos para formar um plano e implementar os controles de segurança necessários para proteger a organização.

Os testes da equipe azul oferecem um valor imenso para a detecção de ameaças da sua organização e é importante formar uma equipe azul que tenha as habilidades necessárias para construir e executar um sistema de segurança com excelentes capacidades de resposta.
