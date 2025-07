O que é detecção e resposta a ameaças de identidade (ITDR)?

Os sistemas de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM) governam e protegem as contas e atividades de usuários privilegiados, como administradores do sistema. Enquanto as ferramentas ITDR monitoram todas as identidades, as ferramentas PAM abrangem as privilegiadas.

As ferramentas PAM provisionam contas privilegiadas, gerenciam como e quando os usuários obtêm privilégios elevados e monitoram atividades privilegiadas em busca de comportamentos suspeitos e não conformidade.

PAM antecede o ITDR como uma prática de cibersegurança formalmente definida e as ferramentas PAM geralmente são consideradas sua própria categoria distinta. No entanto, de certa forma, o PAM pode ser considerado uma versão direcionada do ITDR. O ITDR monitora ameaças baseadas em identidade para todos os usuários, enquanto o PAM protege especificamente contas privilegiadas. Ambos podem trabalhar juntos para oferecer controles de segurança avançados a uma rede.