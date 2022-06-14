O que é engenharia social?

Baixar software que não deveriam baixar, visitar sites que não deveriam visitar, enviar dinheiro para criminosos ou cometer outros erros que comprometam sua segurança pessoal ou organizacional.

Um e-mail que parece ser de um colega de trabalho confiável solicitando informações confidenciais, uma mensagem de voz ameaçadora alegando ser da Receita Federal e uma oferta de riquezas de um potentado estrangeiro são apenas alguns exemplos de engenharia social.

Como a engenharia social utiliza manipulação psicológica e explora o erro ou fraqueza humana em vez de vulnerabilidades técnicas ou de sistemas digitais, também é conhecida como "hacking humano".

Os cibercriminosos frequentemente utilizam táticas de engenharia social para obter dados pessoais ou informações financeiras, incluindo credenciais de acesso, números de cartão de crédito, números de contas bancárias e números da previdência social.

Eles utilizam as informações que obtêm para praticar roubo de identidade, podendo fazer compras com o dinheiro ou crédito de outras pessoas, solicitar empréstimos em nome de outras pessoas, solicitar o seguro-desemprego de outras pessoas e outros crimes. Mas um ataque de engenharia social também pode ser o primeiro estágio de um ciberataque em grande escala.

Por exemplo, um cibercriminoso pode enganar uma vítima para compartilhar um nome de usuário com senha e usar essas credenciais para plantar ransomware na rede do empregador da vítima.

A engenharia social é atraente para os cibercriminosos, pois permite que acessem redes digitais, dispositivos e contas sem terem que fazer o trabalho técnico difícil de superar firewalls, software antivírus e outros controles de segurança cibernética.

Essa é uma das razões pelas quais a engenharia social é a principal causa de comprometimento de redes atualmente de acordo com o relatório State of Cybersecurity 2022 da ISACA (link fora de ibm.com). De acordo com o relatório Cost of a Data Breach 2024 da IBM, as violações causadas por táticas de engenharia social (como phishing e comprometimento de e-mail comercial) estavam entre as mais caras.