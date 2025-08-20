Nos últimos anos, os dispositivos móveis se tornaram onipresentes no uso empresarial. As empresas e sua mão de obra dependem de dispositivos móveis como smartphones, tablets e notebooks para uma grande variedade de tarefas. E como o trabalho remoto se tornou essencial, os dispositivos móveis passaram a ser parte integrante da maioria das organizações — ferramentas vitais para a produtividade e eficiência.
Mas como os dispositivos móveis corporativos acessam dados comerciais críticos, eles podem ameaçar a segurança se forem invadidos, roubados ou perdidos. Assim, a importância de gerenciar dispositivos móveis evoluiu de tal forma que os líderes de TI e segurança estão agora encarregados de fornecer, gerenciar e proteger dispositivos móveis dentro de seus respectivos ambientes corporativos.
Com uma plataforma de MDM madura, os departamentos de TI e Segurança podem gerenciar todos os dispositivos de uma empresa, seja qual for seu tipo ou sistema operacional. Uma plataforma de MDM eficaz ajuda a manter todos os dispositivos seguros, ao mesmo tempo em que mantém a força de trabalho flexível e produtiva.
Uma pergunta comum na web é: " O gerenciamento de dispositivos móveis é um software?” A resposta curta é "sim" e “não”. MDM é uma solução que utiliza software como um componente para provisionar dispositivos móveis enquanto protege os ativos de uma organização, tais como dados. As organizações praticam o MDM aplicando software, processos e políticas de segurança em dispositivos móveis e em relação ao seu uso. Além de gerenciar o inventário e o fornecimento do dispositivo, as soluções MDM protegem as aplicações, dados e conteúdo do dispositivo. Neste sentido, o MDM e a segurança de dispositivos móveis são parecidos. Entretanto, o MDM é uma abordagem centrada no dispositivo, enquanto que a segurança dos dispositivos móveis e o gerenciamento unificado de terminais evoluíram para uma postura centralizada no usuário.
Em um programa de MDM, os funcionários podem receber um dispositivo de trabalho dedicado, como notebooks ou smartphones, ou cadastrar remotamente um dispositivo pessoal. Os dispositivos pessoais recebem acesso baseado em funções aos dados e e-mail da empresa, uma VPN segura, rastreamento via GPS, aplicações protegidas por senha e outros softwares de MDM para a melhor segurança de dados.
O software de MDM pode então monitorar os comportamentos e os dados vitais da empresa nos dispositivos cadastrados. E com soluções de MDM mais sofisticadas, eles podem ser analisados por aprendizado de máquina e IA. Essas ferramentas garantem que os dispositivos sejam mantidos a salvo de malware e outras ameaças cibernéticas. Por exemplo, uma empresa pode destinar um notebook ou smartphone para um funcionário ou consultor, pré-programado com um perfil de dados, VPN e outros softwares e aplicações necessários. Neste cenário, o MDM oferece o maior controle ao empregador. Com as ferramentas de MDM, as empresas rastreiam, monitoram, solucionam problemas e até mesmo limpam os dados do dispositivo em caso de roubo, perda ou uma violação detectada.
Então, quais são as políticas de gerenciamento de dispositivos móveis? As políticas de MDM respondem a perguntas sobre a maneira como as organizações irão gerenciar os dispositivos móveis e controlar seu uso. Para configurar e publicar suas políticas e processos, as empresas farão perguntas, como por exemplo:
- Os dispositivos precisam de proteção por senha?
- As câmeras devem ser desabilitadas por padrão?
- É importante ter conexão por Wi-Fi?
- Que opções de customização o dispositivo fornecerá?
- Certos dispositivos precisam ser delimitados geograficamente?
Cada dispositivo registrado ou fornecido por uma empresa pode ser configurado para incluir rastreamento via GPS e outros programas. Os programas permitem que os profissionais de TI de uma empresa monitorem, atualizem e solucionem problemas do dispositivo em tempo real. Eles também podem detectar e denunciar dispositivos de alto risco ou sem conformidade, e até mesmo bloquear ou limpar remotamente um dispositivo em caso de perda ou roubo.
Os departamentos de TI adquirem, implementam, gerenciam e dão suporte a dispositivos móveis para sua força de trabalho, tais como a funcionalidade de dispositivos de resolução de problemas. Estes departamentos garantem que cada dispositivo venha com os sistemas operacionais e aplicações necessários para seus usuários, inclusive aplicações para produtividade, segurança e proteção de dados, backup e restauração.
A segurança das aplicações pode envolver o agrupamento de apps, no qual um administrador de TI aplica recursos de segurança ou gerenciamento a uma aplicação. Em seguida, essa aplicação é implementada novamente como um programa em contêineres. Estes recursos de segurança podem determinar se a autenticação do usuário é necessária para abrir um aplicativo; se os dados do aplicativo podem ser copiados, colados ou armazenados no dispositivo; e se o usuário pode compartilhar um arquivo.
Um gerenciamento de dispositivos móveis mais seguro requer um forte gerenciamento de acesso e identidade (IAM). O IAM permite a uma empresa gerenciar as identidades dos usuários associadas a um dispositivo. O acesso de cada usuário dentro de uma organização pode ser totalmente regulamentado, usando características como conexão única (SSO), autenticação de diversos fatores e acesso baseado em função.
A segurança do terminal abrange todos os dispositivos que acessam uma rede corporativa, incluindo vestíveis, sensores de Internet das Coisas (IoT) e dispositivos móveis não tradicionais. A segurança do terminal pode incluir ferramentas padrão de segurança de rede, tais como software antivírus e controle de acesso à rede, bem como resposta a incidentes, filtragem de URLs e segurança na nuvem.
Bring your own device
Trazer seu próprio dispositivo (BYOD) significa que os funcionários usam seus dispositivos móveis pessoais para o trabalho em vez dos dispositivos da empresa. Aplicar a segurança corporativa a um dispositivo móvel pessoal é mais complexa do que simplesmente fornecer tais dispositivos. Porém, o BYOD é popular, especialmente entre os trabalhadores mais jovens. As organizações assumem este compromisso para aumentar a satisfação e a produtividade dos funcionários. Com o BYOD, também é mais econômico manter a força de trabalho remota, já que não é preciso adquirir hardwares adicionais.
Gerenciamento da mobilidade empresarial (EMM)
O Gerenciamento da Mobilidade Empresarial (EMM) descreve uma forma mais ampla de gerenciamento de dispositivos móveis. Indo além do dispositivo em si, do usuário e dos dados, o EMM engloba o gerenciamento de aplicações e endpoints e o BYOD. As soluções EMM são altamente escaláveis, e com os novos recursos de segurança desenvolvidos com análise de IA, estas soluções oferecem insights e alertas em tempo real sobre milhares de comportamentos e atividades vindos de várias fontes simultâneas.
Gerenciamento unificado de endpoints
O gerenciamento unificado de endpoints (UEM) representa a integração e evolução do MDM e do EMM. Ele resolve mais desafios associados com IoT, desktop ou outros dispositivos móveis de segurança. As soluções de UEM ajudam as empresas a proteger e controlar todo o ambiente de TI e seus endpoints, tais como smartphones, tablets, notebooks e desktops. As soluções UEM também ajudam a proteger os dados pessoais, aplicativos, conteúdo e dados corporativos de seus usuários. Com um sistema de UEM ágil, as empresas têm à disposição soluções escaláveis com base nas necessidades, quer essas empresas estejam cobrindo um único sistema operacional ou vários dispositivos em diferentes plataformas, como Apple iOS iPhone, Android, Microsoft Windows, MacOS e Chrome OS. As soluções maduras de UEM são desenvolvidas com aprendizado de máquina e IA, o que ajuda o departamento de TI de uma empresa a tomar decisões rápidas de segurança com base em dados e análises em tempo real.
Quer o modelo esteja em nuvem ou no local, uma solução MDM deve permitir que uma organização veja os endpoints, os usuários e tudo o que está entre eles. Uma boa solução de software de gerenciamento de dispositivos móveis irá:
Aqui estão três melhores práticas a serem consideradas ao escolher uma solução de MDM:
Certifique-se de que a ferramenta de relatórios e inventário consolida todos os dispositivos registrados e informações associadas em relatórios fáceis de acompanhar. Atualizações diárias devem ser geradas automaticamente sem entrada manual.
Além das vantagens de acessibilidade instantânea oferecidas pelo MDM na nuvem, não deve ser preciso comprar, instalar ou manter nenhum hardware, e sem taxas associadas. A plataforma deve ser atualizada automaticamente com novos recursos à disposição da empresa.
A capacidade de buscar tudo e qualquer coisa é a chave para uma solução baseada em nuvem. Uma organização deve ser capaz de acessar facilmente seus dispositivos, integrações, relatórios, aplicativos e documentos seguros.
