Uma pergunta comum na web é: " O gerenciamento de dispositivos móveis é um software?” A resposta curta é "sim" e “não”. MDM é uma solução que utiliza software como um componente para provisionar dispositivos móveis enquanto protege os ativos de uma organização, tais como dados. As organizações praticam o MDM aplicando software, processos e políticas de segurança em dispositivos móveis e em relação ao seu uso. Além de gerenciar o inventário e o fornecimento do dispositivo, as soluções MDM protegem as aplicações, dados e conteúdo do dispositivo. Neste sentido, o MDM e a segurança de dispositivos móveis são parecidos. Entretanto, o MDM é uma abordagem centrada no dispositivo, enquanto que a segurança dos dispositivos móveis e o gerenciamento unificado de terminais evoluíram para uma postura centralizada no usuário.

Em um programa de MDM, os funcionários podem receber um dispositivo de trabalho dedicado, como notebooks ou smartphones, ou cadastrar remotamente um dispositivo pessoal. Os dispositivos pessoais recebem acesso baseado em funções aos dados e e-mail da empresa, uma VPN segura, rastreamento via GPS, aplicações protegidas por senha e outros softwares de MDM para a melhor segurança de dados.

O software de MDM pode então monitorar os comportamentos e os dados vitais da empresa nos dispositivos cadastrados. E com soluções de MDM mais sofisticadas, eles podem ser analisados por aprendizado de máquina e IA. Essas ferramentas garantem que os dispositivos sejam mantidos a salvo de malware e outras ameaças cibernéticas. Por exemplo, uma empresa pode destinar um notebook ou smartphone para um funcionário ou consultor, pré-programado com um perfil de dados, VPN e outros softwares e aplicações necessários. Neste cenário, o MDM oferece o maior controle ao empregador. Com as ferramentas de MDM, as empresas rastreiam, monitoram, solucionam problemas e até mesmo limpam os dados do dispositivo em caso de roubo, perda ou uma violação detectada.

Então, quais são as políticas de gerenciamento de dispositivos móveis? As políticas de MDM respondem a perguntas sobre a maneira como as organizações irão gerenciar os dispositivos móveis e controlar seu uso. Para configurar e publicar suas políticas e processos, as empresas farão perguntas, como por exemplo:

- Os dispositivos precisam de proteção por senha?

- As câmeras devem ser desabilitadas por padrão?

- É importante ter conexão por Wi-Fi?



- Que opções de customização o dispositivo fornecerá?

- Certos dispositivos precisam ser delimitados geograficamente?

Clique aqui para saber mais sobre o gerenciamento de dispositivos Android, por que é importante e como funciona. Saiba também sobre as ameaças e vulnerabilidades específicas à segurança do Android.