Proteja notebooks e desktops Windows, dispositivos HoloLens e Surface Hub com o produto central de unified endpoint management da IBM MaaS360. Implemente as funções de política baseadas em GDM-API da Microsoft mais atuais para gerenciar e configurar dispositivos. Identifique, visualize e relate as aplicações de cibersegurança e seus status. Use ações em tempo real nos serviços para fornecer suporte de help desk remoto. Combine funções de GDM (gerenciamento de dispositivos móveis) e gerenciamento de cliente usando distribuição granular de patches, gerenciamento de patches e facilidades de instalação. Use um catálogo de aplicativos para fornecer aos usuários um fluxo de trabalho comum em todos os dispositivos. O MaaS360 gerencia as edições do Microsoft Windows 10 e Windows 11.