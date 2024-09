Reduza riscos, gerencie ameaças de forma remota e disponibilize acesso contínuo aos dados para os usuários

Proteja os dispositivos com o gerenciamento de ameaças integrado Gerencie de maneira centralizada a proteção de endpoints e reduza as ameaças cibernéticas enquanto proporciona aos usuários uma experiência descomplicada. Para superfícies de ataque ampliadas por modelos de trabalho remoto ou híbrido, os recursos de segurança e endpoint do MaaS360 ajudam a gerenciar dispositivos remotos e a proteger contra phishing por SMS e e-mail, malware, dispositivos com jailbreak ou root, wi-fi não seguro e mais. Leia o datasheet