O que é resiliência cibernética?

Uma estratégia de resiliência cibernética é vital para a continuidade dos negócios. Ela pode proporcionar benefícios além do aumento da postura de segurança de uma empresa e da redução do risco de exposição à infraestrutura crítica. A resiliência cibernética também ajuda a reduzir perdas financeiras e danos à reputação. E se uma organização receber a certificação de resiliência cibernética, ela poderá infundir confiança nos clientes. Além disso, uma empresa ciberneticamente resiliente pode otimizar o valor que ela cria para os clientes, aumentando a vantagem competitiva por meio de operações eficientes e eficazes.

Reduzir a perda financeira



A perda financeira pode levar a uma perda de confiança das partes interessadas na empresa, como acionistas, investidores, colaboradores e clientes. De acordo com o Cyber Resilient Organization Report de 2020 da IBM Security™, mais de 50% das organizações enfrentaram um incidente de cibersegurança que interrompe de forma significativa a tecnologia da informação (TI) e os processos de negócios. Além disso, o custo médio de uma violação de dados é de US$ 4,24 milhões, de acordo com o 2021 Cost of a Breach Study da Ponemon.

Ganhando a confiança do cliente e concretizando negócios



Para atrair clientes e conquistar negócios, algumas organizações estão em conformidade com as normas de gerenciamento internacional, como a ISO/IEC 27001 fornecida pela Organização Internacional para Padronização. A ISO/IEC 27001 oferece condições para um sistema de gerenciamento de segurança da informação (ISMS) gerenciar a segurança dos ativos, como dados do funcionário, informações financeiras, propriedade intelectual ou informações de terceiros. Nos EUA, as empresas podem buscar certificação com o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartão de Pagamento (PCI-DSS), um pré-requisito para processar pagamentos, como com cartões de crédito.

Aumentar a vantagem competitiva



A resiliência cibernética proporciona às organizações uma vantagem competitiva sobre as empresas que atuam sem a resiliência cibernética. Empresas que desenvolvem sistemas de gerenciamento com base nas melhores práticas, como a Information Technology Infrastructure Library (ITIL), criam uma operação eficaz. O mesmo acontece quando desenvolvem um sistema de gestão para a resiliência cibernética. E, como resultado, esses sistemas criam valor para os clientes.